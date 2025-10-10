Wenn die DFB-Elf im Ersten zur besten Sendezeit zu sehen ist, schickt der Sender in der Halbzeitpause normalerweise eine verkürzte Ausgabe der "Tagesthemen" auf Sendung. Im Vorfeld des Spiels zwischen Deutschland und Luxemburg hatte die ARD allerdings angekündigt, auf diesem Sendeplatz eine Nachricht von Lukas Podolski ausstrahlen zu wollen. Details nannte man nicht - und so konnte man gespannt sein, was der Fußball-Weltmeister von 2014 am Freitagabend zu sagen hatte.

Nun steht fest: Bei der Podolski-Aktion handelte es sich um eine sogenannte Programmstörung, durch die die ARD schon einmal vor etwas mehr als einem Jahr einem wichtigen Thema viel Aufmerksamkeit bescherte. Während Carolin Kebekus damals über Kinderrechte sprach, ging es jetzt um das Thema Einsamkeit. Lukas Podolski fungierte dabei als Ansager eines Clips, in dem dann erneut die Komikerin den Hauptteil übernahm und den Zuschauerinnen und Zuschauern das Anliegen näher brachte.

In dem Clip machte man unter anderem deutlich, dass Einsamkeit keineswegs nur ältere Menschen betrifft - aber eben auch. Sechs von zehn Erwachsenen in Deutschland haben demnach schon einmal Erfahrungen mit Einsamkeit gemacht - und vor allem unter jüngeren Menschen ist die Tendenz steigend.

Kebekus sang in dem rund achtminütigen #melddichmalwieder-Clip, der am Freitagabend im Ersten zu sehen war, unter anderem mit Peter Maffay und Mark Forster gegen die Einsamkeit an. Erst war die Stimmung dabei gedrückt-nachdenklich, hintenraus mit Scooter-Sounds dann aber wieder optimistisch. Die Botschaft: "Wir alle können etwas dagegen tun." Auch Jasmin Wagner aka Blümchen hatte da einen kurzen Auftritt.

"Wir sollten damit anfangen, wieder mehr hinzuschauen. Auf die Menschen in unserer Umgebung. Man sieht ihnen die Einsamkeit oft gar nicht an", sagte Carolin Kebekus in dem Clip, in dem die Komikerin am Ende auch erklärte, die Zuschauerinnen und Zuschauer könnten jetzt wieder Fernsehen schauen. "Oder Sie nehmen ihr Handy und rufen eine Person an, die gerade vielleicht einsam ist."

Die Aktion #melddichmalwieder von und mit Carolin Kebekus ist eine Initiative des WDR und wurde produziert von der bildundtonfabrik (btf GmbH) im Auftrag des WDR für die ARD. Die Redaktion liegt bei Leona Frommelt und Christoph Reyer (beide WDR). Der ausgestrahlte Spot steht ab sofort auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl sagt: "Im Rahmen der Aktionswoche der seelischen Gesundheit möchten wir dem Problem Einsamkeit eine große Aufmerksamkeit geben - ein Thema, das fast jede und jeden in der Gesellschaft betrifft, aber dennoch oft tabuisiert wird. Wir wollen dazu ins Gespräch kommen und so dazu beitragen, dass das Problem Einsamkeit nicht länger unausgesprochen bleibt."