Wenige Tage nach dem Staffel-Finale wird Joyn auch in diesem Jahr die "Promi Big Brother"-Location für ein Nachspiel mit Jens "Knossi" Knossalla stehen lassen. Wie der Streamingdienst jetzt bestätigte, lädt Knossi ab Freitag, den 24. Oktober um 12:00 Uhr zu "Big Brother - Knossi Edition 2025" ein.

Erneut wird er sich zusammen mit seinen Freundinnen und Freunden aus der Social-Media- und TV-Welt für 57 Stunden unter dauerhafte Beobachtung begeben. Mit dabei sind die Streamer MontanaBlack, Zarbex und Max Schradin, die Sängerinnen und Sänger Mia Julia, Julian Sommer, Rumbombe und Marc Eggers, Dragqueen Aria Addams, Schrotthändler Peter Ludolf und Reality-Star Leyla Heiter, die im vergangenen Jahr die "Promi Big Brother"-Staffel gewann. Ebenfalls am Start sind der Streamer Trymacs, Schauspielerin Katy Karrenbauer sowie "Hausmeister Krause" Tom Gerhardt - die drei schauen jedoch nur als Tagesgäste vorbei.

Es ist bereits das dritte Mal, dass Knossi bei "Big Brother" einzieht. 2023 setzte sich Joey Kelly als Sieger durch, 2024 gewann IRL-Streamer Adam Wolke ("SkylineTVlive") die "Knossi Edition". In diesem Jahr werden die Regeln nun verschärft, indem Handys im Haus bis auf einzelne Zeitslots verboten sind - für den Fall einer Missachtung drohen Strafen durch Big Brother.

Gestreamt wird die Show erneut auf dem Twitch-Channel von Knossi sowie rund um die Uhr live auf Joyn gestreamt, wo das tägliche Geschehen auch mit kostenlosen Highlight-Clips zusammengefasst wird. Eine Mischung, die ankommt: Alleine bei Twitch wurden im vergangenen Jahr 1,42 Millionen einzelne Zuschauerinnen und Zuschauer sowie und insgesamt 6,03 Millionen Live-Aufrufe gezählt. Bei Joyn wiederum generierten Livestream und Clips Views "im hohen, sechsstelligen Bereich", wie es heißt.

Produziert wird "Big Brother - Knossi Edition 2025" von Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany und DLS Consulting.