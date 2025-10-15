Kurz nach Halloween wird RTLzwei auch in diesem Jahr wieder auf die Mystery-Reihe "X-Factor: Das Unfassbare" setzen - inklusive zweier neuer Folgen, in denen Jonathan Frakes wieder als Gastgeber fungiert. Zu sehen gibt es die beiden Erstausstrahlungen am Samstag, den 1. November um 20:15 Uhr.

Die Episoden enthalten wieder jeweils fünf unheimliche Kurzgeschichten, in denen Menschen an die Grenzen des rational Erklärbaren stoßen. Einige dieser Ereignisse basieren auf wahren Begebenheiten - andere sind das Werk geschickter Drehbuchautoren. Welche Geschichten wahr sind, verrät Frakes wie immer erst am Ende.

Für die Folge "Der graue Mann und das Meer" stand auch der frühere "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver, der Anfang 2024 - kurz nach dem Ende der Dreharbeiten - mit seinen beiden Töchtern bei einem tragischen Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben kam. In der Kurzgeschichte sieht man ihn gemeinsam mit den Töchtern in seiner letzten Rolle. In den anderen Storys "Der Schnappschuss", "Lebenslänglich", "Rechtmäßiges Erbe" und "Der Übungsflug" sind außerdem weitere internationale Darsteller wie Jaymes Butler ("Barbarian") und Zach Tinker ("The Young and the Restless") zu sehen.

Neben den neuen Folgen setzt RTLzwei am 1. November aber auch wieder auf zahlreiche Wiederholungen der Reihe: Ab 8:55 Uhr steht bei dem Privatsender der gesamte Tag im Zeichen von "X-Factor: Das Unfassbare" - eine Programmierung, die üblicherweise gute Quoten verspricht. Das Format, das seit 2021 regelmäßig mit neuen Folgen fortgesetzt wird, wird von W&B Television in Co-Produktion mit Superama und Superposition Films produziert.