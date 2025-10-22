RTL Deutschland bietet die Inhalte seiner Pay-TV-Sender schon seit längerem auch als Prime Video Channels an. Für 2,99 bis 3,99 Euro im Monat lassen sich dort RTL Crime, RTL Living, RTL Passion oder GEO Television als Zusatzkanal buchen. Nun weitet man die Zusammenarbeit aus und startet auch RTL+ als Prime Video Channel. Wer darauf zugreifen will, muss 12,99 Euro im Monat berappen, ein Prime Video-Abo ist nicht zwingend Voraussetzung.

Das entspricht dem Preis, den RTL+ auch selbst für das Max-Paket aufruft - wie im Max-Paket kommen die RTL+-Inhalte bei Prime Video daher werbefrei daher. Ausgenommen von der Werbefreiheit sind wie üblich die linearen Livestreams der TV-Sender, die ebenfalls im Paket enthalten sind. Den Komfort, direkt via Amazon ohne gesonderte RTL+-App auf die RTL-Inhalte zugreifen zu können, bezahlt man allerdings damit, dass hier wirklich ausschließlich die Video-Inhalte enthalten sind. Im Vergleich zu einem klassischen RTL+ Max-Abo fehlen also beispielsweise die Möglichkeit des Musik-Streamings via Deezer und das Hörbuch-Angebot.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, kommentiert: "Starke Partnerschaften sind heute wichtiger denn je. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit Amazon auf verschiedenen Ebenen jetzt um RTL+ erweitern. Als führender deutscher Streamingdienst ist es unser Anspruch, möglichst breit verfügbar zu sein." Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland, der die Partnerschaft auch auf den Medientagen München vorstellte, sieht darin "die Möglichkeit, ganz neue Zielgruppen zu erschließen und die Sichtbarkeit unserer starken Inhalte nachhaltig zu steigern."

Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland, sagt: "Wir freuen uns sehr, RTL+ in unser Zusatzkanal-Angebot aufzunehmen. Diese Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit RTL Deutschland unterstreicht unser Ziel, Prime Video-Kunden ein möglichst vielfältiges und hochwertiges Entertainment-Angebot aus einer Hand zu bieten. Besonders die Kombination aus exklusivem Sport-Content, deutschen Eigenproduktionen und internationalem Premium-Content macht RTL+ zu einer wertvollen Ergänzung unseres Portfolios."

RTL und Amazon haben kürzlich übrigens auch im Content-Bereich eine Kooperation angekündigt: Gemeinsam wird man "Gladiators – Die Show der Giganten" zurück auf den Bildschirm bringen. Die Produktion der Neuauflage startet im Frühjahr 2026.