Bella Lesnik steht künftig nicht mehr für das RTL-Magazin "Exclusiv" vor der Kamera, wie RTL zuerst gegenüber "Bild" bestätigte. Lesnik war 2015 zum Moderationsteam um Hauptmoderatorin Frauke Ludowig gekommen und hatte diese seither regelmäßig vertreten und häufig auch die Wochenendausgaben moderiert.

Sie bleibt RTL aber hinter den Kulissen erhalten und soll bei der Weiterentwicklung des Social-Media-Auftritts helfen. "Wir transformieren und verlängern unsere starken journalistischen Marken auf verschiedene Plattformen", so eine RTL Sprechern. Bella Lesnik solle "durch ihre Präsenz, Perspektive und Fähigkeiten unter anderem die Marke 'Exclusiv' in der digitalen Welt stärken."

Neben Frauke Ludowig gehört noch Kena Amoa dem Moderationsteam der Sendung an, die montags bis freitags um 18:30 Uhr sowie - falls die NFL keinen Strich durch die Rechnung macht - auch am Sonntagvorabend zu sehen ist. Über einen möglichen Ersatz für Bella Lesnik vor der Kamera ist aktuell noch nichts bekannt.