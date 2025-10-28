Vox hat Details zu seiner neuen Kochshow "Europa grillt den Henssler" verraten. So ist das neue Format ab dem 23. November immer sonntags zur besten Sendezeit zu sehen, insgesamt vier Ausgaben werden von ITV Studios Germany produziert. Bei RTL+ gibt’s die Folgen jeweils eine Woche vorab zu sehen. Die Juryplätze von "Europa grillt den Henssler" nehmen Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann und Moderatorin Jana Ina Zarrella ein, unterstützt werden sie jeweils von wechselnden Gast-Juroren. Mit dabei sind Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl, Léa Linster und Joachim Llambi.

In der neuen Show treten insgesamt 16 Länder gegen Steffen Henssler an. Die Teams bestehen jeweils aus einer prominenten Patin oder einem prominenten Paten und einem Traditionskoch oder einer Traditionsköchin mit direktem Bezug zum jeweiligen Land. Zusammen wollen sie Henssler am Herd bezwingen. Moderiert wird das Koch-Event von Laura Wontorra.

Eine besondere Herausforderung für Steffen Henssler soll der sogenannte Coach-Gang werden: Ein Land wird von einem prominenten Profikoch vertreten, der mit einem eigenen Traditionsgericht für sein Heimatland antritt. Hier kommt es zu einer Premiere, wenn Johann Lafer für Österreich antritt - im Rahmen von "Grill den Henssler" hat Lafer bislang noch nie gegen Henssler gekocht.

In der ersten Ausgabe muss sich Steffen Henssler übrigens gegen Promis und Köche aus der Türkei, Frankreich, Tschechien und dem Vereinigten Königreich beweisen. Mit dabei sind dann unter anderem Mousse T., Ross Antony und Dolly Buster. In den weiteren Folgen sind unter anderem Isabel Edvardsson, Filip Pavlović, Harry Wijnvoord, Panagiota Petridou, Jasna Fritzi Bauer, Nova Meierhenrich und Rúrik Gíslason zu sehen.