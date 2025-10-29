Erst vor zwei Tagen wurde bekannt, dass Bella Lesnik als Moderatorin des RTL-Starmagazins "Exclusiv" aufhört, da steht auch schon fest, wer ihre Nachfolge antreten wird. Wie der Sender bestätigte, übernimmt künftig Rebecca Mir die Moderation von "Exclusiv". Hauptmoderatorin bleibt Frauke Ludowig, darüber hinaus steht auch weiterhin Kena Amoa für die Sendung vor der Kamera.

Rebecca Mir kommt von der Konkurrenz: 13 Jahre lang hatte die frühere Kandidatin von "Germany's next Topmodel" als Moderatorin für das ProSieben-Boulevardmagazin "taff" vor der Kamera gestanden - zum letzten Mal Ende August (DWDL.de berichtete). Für sie sei "die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen", schrieb Mir damals auf Instagram. Neue Wege, die sie nun von Unterföhring nach Köln führen.

"Ab 2026 verstärkt Rebecca Mir das Moderationsteam des RTL-Starmagazins und wird neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig regelmäßig durch 'Exclusiv' und 'Exclusiv Weekend' führen", erklärte eine Sendersprecherin in "Bild". Und RTL-News-Chefredakteur Wolf-Ulrich Schüler sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Rebecca zu RTL kommt. Sie ist eine der populärsten Moderatorinnen, nicht nur im TV folgen ihr täglich Millionen Fans. Sie wird die Marke 'Exclusiv' mit ihrem eigenen Stil weiterentwickeln."

Rebecca Mir selbst sagte: "Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen. Ich bin unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden." Mit Rebecca Mir seien zudem weitere Projekte im Fernsehen und in Social Media angedacht, hieß es von Seiten des Senders. Auch Bella Lesnik soll RTL erhalten bleiben - und bei der Weiterentwicklung des Social-Media-Auftritts helfen. Durch ihre "Präsenz, Perspektive und Fähigkeiten" soll sie demnach "unter anderem die Marke 'Exclusiv' in der digitalen Welt stärken".