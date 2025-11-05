Mit seinen Realityshows bricht RTL+ weiterhin Rekorde im Streaming - da überrascht es nicht, dass sich 2026 auch "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" zurückmelden wird. Aktuell produziert Seapoint in Südafrika bereits die fünfte Staffel des Formats. Und auch wenn noch kein Ausstrahlungstermin feststeht, so hat RTL jetzt schon mal die Teilnehmer-Riege der neuen Folgen verraten.

Das Feld speist sich aus Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits Show wie "Temptation Island" oder "Too Hot To Handle" geprägt haben. Und: Neben einem Ex-Paar vom "Sommerhaus der Stars" ist auch ein ehemaliges Pärchen des Spin-Offs "Das Sommerhaus der Normalos" am Start. Bei Letzterem handelt es sich um Vanessa Brahimi und Richard Sternberg, die im Frühjahr für reichlich Zündstoff gesorgt hatten.

Neben den beiden werden Rebecca Ries und Gök Göker ("Temptation Island VIP"), Tanina und Fabian ("Too Hot to Handle"), Bianca Eigenfeld und Joshi Josh ("Ex on the Beach"), Vivien und Mou ("Ex on the Beach"), Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern ("Das Sommerhaus der Stars") sowie Samira Cilingir und Yasin Cilingir ("Love Island") an der fünften Staffel von "Prominent getrennt" teilnehmen.

Neben "Prominent getrennt" will RTL+ im kommenden Jahr außerdem ein Spin-Off der Realityshow starten. Anstelle von Ex-Paaren stellen sich bei "Prominent verwandt" Realitystars und ihre Eltern den Herausforderungen. Ein Team steht auch hier bereits fest: Nico und Thorsten Legat. Vater und Sohn lieferten sich in der Vergangenheit immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen und hatten zeitweise keinen Kontakt - vor laufender Kamera gibt's nun allerdings kein Entkommen.