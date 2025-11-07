Stefanie Burmeister übernimmt ab Mitte Februar 2026 die Leitung der Direktion Business Operations & Organization bei der Deutschen Welle. Die Direktion hieß bislang Business Administration und war früher einmal die Verwaltungsdirektion. Burmeister tritt die Nachfolge von Barbara Massing an, die seit Oktober neue Intendantin des deutschen Auslandssenders ist. Burmeister kommt von Axel Springer, wo sie derzeit noch als Direktor Portfoliomanagement and Investments tätig ist.

"Mit Stefanie Burmeister gewinnt die DW eine Führungspersönlichkeit, die Digitalisierung strategisch vorantreibt", sagte Massing. "Ihr Know-how für effizient aufgestellte Prozesse und Steuerung von Transformation, mit Blick auch auf eine inklusive Unternehmenskultur, bringen neue Perspektiven in die Deutsche Welle. Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit meiner Nachfolgerin." Der Verwaltungsratsvorsitzende Achim Dercks erhofft sich indes von Burmeister, dass sie mit ihrer Wirtschaftskompetenz "neue Impulse setzen" wird.

Burmeister selbst sagte: "In einer Zeit zunehmender Zensur und autoritärer Tendenzen ist es wichtiger denn je, für unabhängigen Journalismus und den freien Zugang zu Information einzutreten. Mir ist es daher ein inniges Anliegen, die unabhängige Stimme der DW zu stärken und ihren internationalen Auftrag zu unterstützen."