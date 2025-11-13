Acht Prominente gehen für Joyn in den Dschungel. Im kommenden Jahr feiert "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" Premiere. Das Konzept: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich zehn Tage lang komplett in das Stammesleben der Shanenawa einfügen, der "noch vollkommen im Einklang und nach den Prinzipien der Natur" lebe, so Joyn.

Für die Promis gelte es also, sich den Regeln des Stammes unterzuordnen, "mit allen Aufgaben, Herausforderungen und Ritualen". Dieser Herausforderung stellen sich Joey Kelly, Lilly Becker, Comedienne Parshad, Fitness-Influencer Willi Whey, "Die einarmige Prinzessin" Gina Rühl, Realitystar Antonia Hemmer, Weltenbummler Lézan und Creatorin How2Shirli.

Weiter beschreibt Joyn das Format so: "Wer fügt sich in die Stammesgemeinschaft ein? Wer besteht die körperlichen und mentalen Prüfungen des Dschungellebens? Wer durchlebt den traditionellen Heilungsprozess? Und wer erweist sich als würdig und gewinnt die größtmögliche Anerkennung: Unter dem heiligen Baum mit einem indigenen Namen geehrt und offiziell auf Lebzeiten in die Dorfgemeinschaft der Shanenawa aufgenommen zu werden?"

Produziert wird das Format von Filmpool. Einen konkreten Termin für die Online-Stellung gibt es noch nicht, wie bei Joyn üblich wird das Format aber frei verfügbar sein.