Als "Lochis" avancierten Heiko und Roman Lochmann einst zu YouTube-Stars. Inzwischen stehen die Zwillinge unter dem Namen "HE/RO" auf der Bühne - ein Wandel, der auch Thema einer Langzeit-Dokumentation ist, die gerade im ZDF veröffentlicht wurde. Nun rücken die Lochmann-Brüder auch an anderer Stelle wieder stärker ins Rampenlicht: Die beiden sind in der kommenden Staffel von "The Voice Kids" in Sat.1 dabei und nehmen auf dem Doppelstuhl der Kinder-Castingshow Platz.

"Wir haben zu Hause schon ein bisschen geübt, wie sich das anfühlt", lassen sich Heiko und Roman Lochmann zitieren. "Als Kids haben wir 'The Voice Kids' geguckt. Jetzt selbst auf dem Doppelstuhl zu sitzen ist für uns ein Traum, der in Erfüllung geht. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie sehr ehrliches Feedback helfen kann, gerade in jungen Jahren. Kids werden häufig unterschätzt. Oft ist der beste Kompass das eigene Bauchgefühl. Deshalb freuen wir uns auf junge Talente, die richtig Bock haben, sich weiterzuentwickeln - aber vor allem den Mut haben, sie selbst zu sein."

Auch neben den Zwillingen setzt Sat.1 in der nächsten Staffel von "The Voice Kids" auf Veränderungen. So wird Popsängerin Leony ebenfalls erstmals als Coach mit dabei sein, nachdem sie 2024 bereits als Gast-Coach mitwirkte. Castingshow-Erfahrung sammelte Leony zudem ein Jahr zuvor als Jury-Mitglied bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" - und schon 2014 trat sie als Teil einer Band in der RTL-Show "Rising Star" selbst als Kandidatin auf. "Ich werde mein Bestes geben, den Kids mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und mit ihnen zusammen, und vor allem mit viel Spaß und Herz, um den Sieg kämpfen", so Leony über ihre neue Aufgabe.

Ebenfalls neu mit dabei ist Michael Patrick Kelly, der bereits 2018 im ersten Anlauf mit seinem Team die Erwachsenen-Version "The Voice of Germany" gewann. Nach einem Jahr Pause kehrt außerdem Alvaro Soler auf den "Voice Kids"-Stuhl zurück. Moderiert wird die neue Staffel, deren Aufzeichnungen in wenigen Tagen beginnen, ab sofort ausschließlich von Melissa Khalaj, nachdem Thore Schölermann jüngst seinen Abschied angekündigt hatte (DWDL.de berichtete). Die Ausstrahlung soll im Frühjahr 2026 erfolgen, Produktionsfirma ist ITV Studios Germany.