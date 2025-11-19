Sat.1 wird mit der nunmehr vierten Staffel seiner Vorabendserie "Die Landarztpraxis" ins Jahr starten. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, sind die neuen Folgen der Produktion von Filmpool Entertainment ab dem 5. Januar montags bis freitags um 19:00 Uhr zu sehen. Beim Streamingdienst geht die neue Staffel bereits einige Tage zuvor - am Freitag, den 2. Januar - an den Start.

Für Sat.1 ist es zugleich die mit Abstand längste Staffel der "Landarztpraxis": 2023 noch mit 60 Folgen gestartet, weitere der Sender die darauffolgenden Staffel immer weiter aus - diesmal nun soll die Serie erstmals ganzjährig gezeigt werden. Geplant sind daher gleich 240 Folgen, für die jedoch noch ein weiterer Handlungsstrang aufgemacht werden soll. Denn während es zunächst mit neuen Geschichten aus Wiesenkirchen am Schliersee - und durch Juliane Fisch und Ben Braun auch mit zwei neue Hauptfiguren - weitergeht, öffnet im Nachbarort Weilhausen im Laufe der Staffel noch eine weitere Landarztpraxis.

"Ein strategisches Ziel war immer, irgendwann keine Serienwechsel um 19 Uhr mehr zu haben und deshalb werden wir ab 2026 dort durchgehend auf die Marke 'Landarztpraxis' setzen und produzieren gemeinsam mit Filmpool Entertainment gerade 240 neue Folgen", kündigte Sat.1-Chef Marc Rasmus bereits im Sommer im Interview mit DWDL.de an. Die Expansion hat einen guten Grund, schließlich war die dritte Staffel für Sat.1 und Joyn "mit Abstand die erfolgreichste", wie Rasmus sagte.

Aktuell behilft sich Sat.1 auf dem 19-Uhr-Sendeplatz mit der zweiten Staffel der "Spreewaldklinik". Ungeachtet der "Landarztpraxis"-Ausweitung plant Sat.1 für 2026 noch mit anderen Dailys: Mit "Frieda - Mit Feuer und Flamme" und "Ein Hof zum Verlieben" ließ der Sender bereits zwei weitere Vorabendserien produzieren.