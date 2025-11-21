Der Nachrichtensender Welt hat einen Starttermin für sein neues Talk-Format "Burgard" mit Chefredakteur Jan Philipp Burgard gefunden. Die Sendung startet am 4. Dezember und soll dann immer donnerstags ab 18:30 Uhr zu sehen sein. Burgard trifft in dem Format auf einen Gesprächspartner, mit dem er dann ein Interview führt. Es handelt sich also nicht um eine klassische Talkshow mit mehreren Gästen.

Darüber hinaus hat ein Sprecher des Nachrichtensenders gegenüber DWDL.de jetzt auch die ersten Gäste des Formats bestätigt. Jan Philipp Burgard spricht demnach mit Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag und Co-Bundessprecherin der Partei, Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident Bayerns, sowie Jens Spahn, Unionsfraktionsvorsitzender im Bundestag.

"Burgard" machte schon vor rund drei Wochen Schlagzeilen, da hatte Welt das Format noch gar nicht kommuniziert. Im Hintergrund arbeitete man natürlich schon an der Sendung - und machte einen Fehler, indem man den falschen Sebastian Kurz in die Sendung einlud. Statt des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers schickte man eine Einladung an den Bürgermeister des baden-württembergischen Aichtal, der machte das öffentlich (DWDL.de berichtete).

Ein hochrangiges Politiker-Gespräch wird "Welt"-Chefredakteur Jan Philipp Burgard übrigens schon an diesem Wochenende führen. Im Rahmen eines "Welt Talk Spezial" wird er am kommenden Sonntag Bundeskanzler Friedrich Merz interviewen. Stattfinden wird das Gespräch am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg gegen 15 Uhr. Zu sehen gibt es das Interview live auf der Webseite des Senders sowie ab 19 Uhr im linearen Programm.