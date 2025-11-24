Nachdem gerade bekannt wurde, dass "Edins Neo Night" bei ZDFneo nicht fortgeführt wird, kündigt man nun eine neue Show für 2026 an: Unter dem Titel "Neo Social Club" geht dann ein neues Comedy-Format an den Start, das auf den US-Formaten "@Midnight" bzw. seinem Nachfolger "After Midnight" basiert. In der Sendung geht es um Witziges und Absurdes aus dem Internet - virale Trends, absurde Memes und sonstige Kuriositäten aus den sozialen Netzwerken.

Moderiert wird die Sendung von Laura Larsson, die vor allem durch ihre Podcasts "Herrengedeck" und "Zum Scheitern verurteilt" bekannt wurde, sehr erfolgreich war sie auch auf Tour mit ihrer Comedy-Show "OKF - Ortskontrollfahrt", im kommenden Jahr steht mit "Balaton97" eine große Arena-Tour auf dem Programm. Ihre neuen Show kommentiert sie so: "Endlich kann ich auch beruflich TikToks schauen. Und das für 'ne eigene Show im Fernsehen! Wurde aber auch mal Zeit. Liebs doch nur."

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagt: "Laura Larsson steht für eine neue Generation von Comedy. Sie prägt seit Jahren die deutsche Podcast-Landschaft und begeistert auch auf der Bühne ein breites Publikum. Wir freuen uns sehr, sie bei ZDFneo willkommen zu heißen – als starke Stimme, die unsere Comedy-Familie bereichert und neue Impulse setzt."

In jeder der zunächst acht Folgen begrüßt Laura Larsson drei Gäste aus Comedy, Medien und Netzkultur, die in spielerischen Runden gegeneinander antreten. Statt klassischer Talkshow-Gespräche stehen spontane Reaktionen, kreative Pointen und schlagfertige Kommentare zum digitalen Wahnsinn im Fokus. "Der 'Neo Social Club' kommentiert das Internet nicht nur – er feiert es", heißt es vom ZDF.

Premiere feiert der "Neo Social Club" am 4. Februar im ZDF-Streamingportal, die lineare Ausstrahlung erfolgt dann einen Tag später. ZDFneo zeigt das Format dann immer donnerstags um 22:15 Uhr. Produziert wird die Show von Constantin Entertainment, die Formatrechte hat man von Paramount Global Content Distribution erworben. Die Redaktion im ZDF haben Isa Ostertag und Nicole Sprenger.