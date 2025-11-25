In 21 Kategorien werden am 20. Februar 2026 wieder die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen - genannt DAfFNE - vergeben, die die verschiedenen kreativen Gewerke, die an TV-Produktionen beteiligt sind, damit in einer größere Breite abbilden als andere Auszeichnungen. Dabei bestimmt keine Jury über die Auszeichnungen, sondern die über 700 Mitglieder der Akademie. Die Nominierungen werden dabei in Etappen bekannt gegeben. Nach den ersten neun Kategorien Mitte November folgte nun der nächste Schwung an acht Kategorien.

Darunter waren auch die explizit non-fiktionalen: Im Bereich "Fernseh-Unterhaltung" tritt "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" von Vox gegen "Lass dich überwachen" des Teams um Jan Böhmermann und "WTF is Jule!?" (beides ZDF) an. Im Bereich Fernseh-Journalismus hält ProSieben mit der von Thilo Mischke präsentierten Doku "ProSieben Thema: Zurück zum Glauben - Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?" das Fähnchen der Privaten hoch. Nominiert ist hier übrigens nicht Thilo Mischke, sondern Headautorin Johanna Rose-Jastram und Anna Herbst. Außerdem im Rennen: Claus Hanischdörfer für "SWR Story: Achtung Fälscher! Auf der Spur von Ausweis-Betrügern" und Jens Strohschnieder für "Traum in Nahost - Der 7. Oktober und seine Folgen". Bei den Dokumentarfilmen heimsten "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal", "Vietnam - Geburt einer Nation" und "Warum verbrannte Oury Jalloh?" eine Nominierung ein.

Bei den fiktionalen Produktionen gab's diesmal gleich drei weitere Nominierungen für "Ich bin Dagobert". Die von Zeitsprung für RTL+ produzierte Serie hat Chancen in den Kategorien Maskenbild, Szenenbild und VFX/Animation. Zusammen mit der schon Mitte November ausgesprochenen Nominierung für die beste Bildgestaltung bringt es die Serie damit nun insgesamt auf vier Nominierungen und führt das Feld an. Alles in allem drei Nominierungen entfallen auf "Marzahn Mon Amour", "Krank Berlin", "Die Spaltung der Welt" und "Herrhausen".

Die neu hinzugekommenen Nominierungen im Überblick:

DOKUMENTARFILM

Judith Lentze & Oliver Schröm & Barbara Gies | Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal | ZDF, 3sat | zero one film, Friedrich Moser Film |

Lucio Mollica & Philipp Gromov & Lena Noad | Vietnam - Geburt einer Nation | ARTE, Histoire TV, VPRO | LOOKSfilm, Morgana Studio, ZDF, ČT |

Bence Máté & Anna Herbst | Warum verbrannte Oury Jalloh? | ARD, WDR, SWR, MDR, BR | LOOKSfilm |



FERNSEH- JOURNALISMUS

Johanna Rose-Jastram & Anja Buwert | Pro7 Thema: Zurück zum Glauben - Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht? | PRO7 | PQP/P2 |

Claus Hanischdörfer | SWR-STORY: Achtung Fälscher! Auf der Spur von Ausweis-Betrügern | SWR | SWR |

Jens Strohschnieder | Trauma in Nahost - Der 7. Oktober und seine Folgen | Deutsche Welle, ARTE | beetz brothers film production, ZDF |



FERNSEH- UNTERHALTUNG

Tim Mälzer & André Dietz & Sascha Gröhl & Simon Becker & Anke Reuter & Hannah Walter | Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz | VOX | Vitamedia Film |

Jan Böhmermann & Sebastian Teitge & Constantin Timm & Laura Teipel & Markus Hennig & Marie Schäder | Lass Dich überwachen! | ZDF | Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld |

Laura-Jasmin Leick & Pascal Schröder & Kai Steinmetz & Lorelei Holtmann | WTF is Jule?! | Das kleine Fernsehspiel für das ZDF | Flappers Film & Vfx |



KOSTÜMBILD

Tanja Gierich | Ein Mann seiner Klasse | SWR, BR für die ARD | Saxonia Media |

Freya Herrmann | Marzahn Mon Amour | ARD Degeto Film für die ARD | UFA Fiction |



MASKENBILD

Jeanette Latzelsberger & Gregor Eckstein | Der Palast, Staffel 2 | ZDF | Constantin Film, MOOVIE |

Nadia Homri & Vanessa Schneider & Ursel Frank & Nina Goyert | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |

Anna Kunz & Jörn Seifert | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin, ZDF |



STUNT

Katja Jerabek & Raffael Armbruster | Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi - “Romeo” & “Antoniusfeuer” | RTL | Redseven Entertainment |

Katja Jerabek | Die Augenzeugen | ARD Degeto Film für die ARD | Bantry Bay Productions, Servus TV |

Cornelia Dworak & Joe Toedtling | Ohne jede Spur – Der Fall Nathalie B. | ARD Degeto Film, ORF für die ARD | Zeitsprung Pictures, Graf Filmproduktion |

SZENENBILD

Julian Augustin | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |

Theresa Bischof & Max-Josef Schönborn | Marzahn Mon Amour | ARD Degeto Film für die ARD | UFA Fiction |

Knut Loewe & Cora Wimbauer | Rosenthal | ZDF | if… Productions |



VFX/ ANIMATION

Frank Schlegel & Jonas Potthoff & Stephan Schäfholz & Bernd Nalbach & Rouven Dombrowski & Stefan Schorer | Cassandra | Netflix | Rat Pack Film |

Tobias Kummer & André Christopher Gerhardt | Die Spaltung der Welt | ARTE, SWR, ORF, CT | LOOKSfilm, IRIS GROUP, Beside Productions, MOMAKIN, HAKAfilms |

Johanna Bischopink & Mareike Keller & Rolf Mütze & Timo Stampa & Christian Laskawi & Matthias Backmann | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |