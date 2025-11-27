Es ist alle Jahre wieder das gleiche Schauspiel: Während RTL jeden Kommentar verweigert, sickern die Namen der Promis, die ins nächste Dschungelcamp einziehen, in der Boulevardpresse nach und nach durch -allen voran bei der in dieser Hinsicht stets bestens informierten "Bild". Dort hat man die Liste von zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun mutmaßlich komplett.

Schon im Sommer hatte es Berichte gegeben, dass Gil Ofarim in den Dschungel soll, inzwischen ist sich der Sender mit dem Sänger demnach einig geworden. Ofarim hat freilich zuletzt nicht mehr als Sänger Schlagzeilen gemacht, sondern mit seinem Instagram-Video, in dem er den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels antisemitische Beleidigungen vorwarf - ehe vor Gericht schließlich später eingestehen musste, dass er gelogen hat. Was ihn dazu bewogen hat, dürfte dementsprechend auch im Dschungel Thema sein.

Ebenfalls am Lagerfeuer in Murwillumbah Platz nehmen wird der "Bild" zufolge Simone Ballack. Die Ex-Frau von Michael Ballack hat schon Reality-Erfahrung: 2020 nahm sie an "Promi Big Brother" teil. Auch Mirja Du Mont hat bei "Die Alm" schon Reality-Luft geschnuppert und setzte sich zuletzt bei "Die Verräter" durch. Nun hat sie es auf die Dschungelkrone abgesehen. In Sachen Reality noch unbeleckt ist hingegen der Schauspieler Hardy Krüger Jr.

Stephen Dürr, der inzwischen eher als Partysänger denn als Schauspieler unterwegs ist, war zuletzt bei RTLzwei im "Kampf der Realitystars" zu sehen und bringt auch Reality-Erfahrung aus dem "Sommerhaus" und "Promi Big Brother" mit. Ebenfalls schon Erfahrung bei "Promi Big Brother" sammelte Nicole Belstler-Boettcher. Sie ist die Tochter von Grit Boettcher und auch selbst Schauspielerin.

Aufeinandertreffen werden im Dschungel Samira Yavuz und Eva Benetatou - beides Reality-Stammpersonal. Erstere lernte ihren Mann im Fernsehen kennen - und trennte sich dann wieder von ihm, weil der sie mit letzterer betrog. Apropos Betrug: Mit ebendiesem vor laufenden Kameras machte auch Umut Tekin Schlagzeilen, der laut "Bild" im Dschungel dabei ist. Ebenfalls aus der Reality-Welt bekannt sind Ariel Hediger und Hubert Fella - sonst an der Seite von Matthias Mangiapane, diesmal aber nun alleine unterwegs. Aus "Bauer sucht Frau" und dem "Sommerhaus der Stars" kennt man Patrick Romer.