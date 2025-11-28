Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren in Eyendorf gestorben. Wie zuerst "Bild" berichtete, hat eine Freundin sie tot in ihrem Bett gefunden, wo Berger in den frühen Morgenstunden friedlich eingeschlafen sei. Ingrid van Bergen, die 1931 in Danzig geboren worden war, begann in den 1950ern ihre Schauspielkarriere zunächst am Theater, bald führte sie ihr Weg aber in Film und Fernsehen.

In den 1950er und 1960er Jahren avancierte sie mit ihrer rauchigen Stimme zu einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Ihr größter Erfolg gelang ihr 1959 in der Rolle der Pensionsbesitzerin Lissy Flemming in "Rosen für den Staatsanwalt", sie stand aber auch für Edgar-Wallace-Verfilmungen vor der Kamera, drehte 1960 mt Kirk Douglas "Stadt ohne Mitleid". Auch als Kabarettistin trat Ingrid van Bergen auf.

Nachdem sie ihren Geliebten erschossen hatte, wurde sie 1977 wegen Totschlags verurteilt und musste für mehrere Jahre ins Gefängnis. Danach ließ sich ihre Karriere langsamer an, sie trat aber weiterhin als Schauspielerin im Fernsehen auf, häufig in Gastrollen. Vielen Jüngeren dürfte sie heute vor allem wegen ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekannt sein. Sie trat bei der vierten Staffel der RTL-Show im Jahr 2009 an und wurde am Ende zur Dschungelkönigin gewählt. In der Folge erhielt sie auch eine Rolle bei der RTL-Serie "Doctor's Diary".