Bei Netflix ist man mit seinen "Alphamännchen" offenkundig zufrieden: Zwei Monate nach dem Start der ersten Staffel hat der Streamingdienst jetzt eine Fortsetzung seiner Comedyserie über vier Männer in der Midlife-Crisis angekündigt. Die Rolle der "Alphamännchen" übernehmen wieder Tom Beck ("Alarm für Cobra 11", "Einstein"), Moritz Führmann ("Charité", "Tatort"), Serkan Kaya ("Perfekt verpasst", "Was von der Liebe bleibt") und David Rott ("Der Mann mit dem Fagott", "Kabul").

Wann die neuen Folgen der Serie, im auf dem spanischen Original "Machos Alfa" basiert, ausgestrahlt werden sollen, steht bislang noch nicht fest. Ohnehin hat Netflix bislang noch keine weiteren Details zu den neuen Folgen bekanntgegeben, die wieder von Geißendörfer Pictures produziert werden. Als Executive Producer fungieren Hana Geißendörfer, Jan-Martin Scharf und Arne Nolting.

Ein konkretes Startdatum hat Netflix unterdessen mit Blick auf die zweite Staffel von "Love is Blind: Germany" verraten: Wie der Streamer mitteilte, geht es ab dem 8. Januar mit den neuen Folgen weiter, deren Moderation erneut Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs übernehmen. Die Produktion übernimmt erneut die ProSiebenSat.1-Tochter RedSeven Entertainment.

In "Love is Blind" lernen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einander ausschließlich über ihre Stimmen kennen und erforschen über Gespräche, ob sich die wahre Liebe auch ohne äußere Eindrücke finden lässt. Für die zweite Staffel hat Netflix jetzt "noch mehr authentische Gespräche, gefühlvolle Dates und emotionale Verbindungen" angekündigt. Dabei steht über der Show erneut die Frage, ob die Bindung zwischen den Paaren, die in den sogenannten "Pods entsteht, auch in der echten Welt Bestand haben kann.