Tele 5, das sich selbst als "Home of Sci-Fi" im deutschen Free-TV bezeichnet, zeigt die letzten zehn Folgen von "Star Trek: Discovery" ab dem 19. Januar 2026 immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zum ersten Mal im Free-TV. Bei Paramount+ stehen die Folgen schon seit Frühjahr 2024 zum Abruf bereit. Derzeit laufen montags bereits die vorherigen Staffeln, die neuen Folgen schließen sich also dann im Januar daran an.

Die finale Staffel führt Captain Burnham und die Mannschaft der U.S.S. Discovery auf eine letzte, große Mission: Sie enthüllen ein Geheimnis, das sie auf ein episches Abenteuer durch die gesamte Galaxie führt. Ihre Aufgabe: Eine uralte Macht finden, deren Existenz seit Jahrhunderten sorgfältig verborgen gehalten wurde. Aber es gibt auch andere, die auf der Suche sind: gefährliche Feinde, die den Preis unbedingt für sich beanspruchen wollen und vor nichts zurückschrecken, um ihn zu bekommen.

Zur Besetzung der fünften Staffel gehören Sonequa Martin-Green (Captain Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland „Book“ Booker), Blu del Barrio (Adira) und Callum Keith Rennie (Rayner). In der fünften Staffel sind außerdem Elias Toufexis (L’ak) und Eve Harlow (Moll) als regelmäßige Gaststars zu sehen.