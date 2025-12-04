Mats Hummels wird im Rahmen der WM-Übertragungen im kommenden Jahr als Experte bei MagentaTV fungieren, das hat die Telekom jetzt bestätigt. Hummels ergänzt damit das bestehende Team um Thomas Müller und Jürgen Klopp. Sie alle werden beim Turnier, das in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, im Einsatz sein. MagentaTV überträgt sämtliche 104 Spiele, 44 davon exklusiv. Dementsprechend viel Personal braucht es. Mit ARD und ZDF hatte sich die Telekom zuletzt auf eine Sublizenzierung von vielen Spielen geeinigt (DWDL.de berichtete).

Seinen ersten Einsatz hat Mats Hummels bereits an diesem Freitag, den 5. Dezember. Wenn die WM-Gruppen ausgelost werden, wird der ehemalige Profispieler live zugeschaltet sein. MagentaTV beginnt hier ab 17:45 Uhr mit der Übertragung aus Washington. Wolff Fuss kommentiert die Übertragung gemeinsam mit Sascha Bandermann. Reporter Thomas Wagner führt Interviews.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, sagt zur Verpflichtung von Mats Hummels: "Mit unserem Experten Team zur WM 26 setzen wir neue Maßstäbe. Dass es jetzt auch mit Mats Hummels geklappt hat, ist für uns alle bei MagentaTV ein Riesenerfolg. Mit Müller, Klopp und Hummels haben wir echte Fußball-Typen für uns gewinnen können, die deutlich ihre Meinung äußern und den Fans auf unterhaltsame Art das Turnier näherbringen werden Und dafür steht MagentaTV. Für das Turnier in all seinen Dimensionen wollen wir Kompetenz und Entertainment perfekt miteinander kombinieren. Unser Transfer-Triple ist dafür ein zentraler Baustein."

Und Mats Hummels ergänzt: "MagentaTV habe ich schon gerne geschaut, als mein Bruder Jonas als Experte bei der WM 2022 am Start war. Er hat mir sehr viel Positives berichtet. Ich glaube, mit der ganzen Crew, die wir jetzt dabeihaben – in New York, aber auch in den Stadien vor Ort zu sein – das wird richtig cool. Ich freue auf die WM, ich freue mich auf meine Kolleginnen und Kollegen. Wir werden daraus eine richtig gute Sache machen."