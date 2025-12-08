Bereits am kommenden Donnerstag feiert „Klartext Deutschland“ seine Premiere bei Servus TV On, wie Servus TV sein Streaming-Angebot nennt. Moderiert wird die Sendung von David Rohde. Rohde hatte bis zur Einstellung im Jahr 2023 auch schon einen Polittalk bei Servus TV moderiert, der ebenfalls "Klartext" hieß, damals noch ohne "Deutschland" im Namen. Während es damals zwei Gäste pro Ausgabe gab, setzt man nun auf Einzelgespräche. "Keine lauten Runden, keine Abschweifungen. Stattdessen Klartext, nachvollziehbare Argumente und konkrete Lösungen – besonders bei den Themen, die Deutschland spalten", heißt es vom Sender.

Zum Auftakt ist Manuel Ostermann zu Gast, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Diskutiert werden soll dementsprechend auch über das Thema "Sicherheit in Deutschland", zudem wolle man der Frage nachgehen "warum heutzutage das bloße Ansprechen und Benennen von Problemen schon als Grenzverletzung wahrgenommen" werde. Ostermann wähnt unter anderem in einem aktuellen Bestseller Deutschland in einer "Kriminalitäts- und Migrationskrise", teils halten seine Aussagen einem Faktencheck allerdings nicht stand.

Eine Woche später ist für den 18. Dezember dann CDU-Politiker Wolfgang Bosbach als Gast angekündigt. Thematisiert werden soll dann, wieso Deutschland wirtschaftlich und politisch in der Dauerkrise feststecke und welche politischen Entscheidungen aus dessen Sicht nötig wären, um das Land wieder auf Kurs zu bringen. Im kommenden Jahr soll "Klartext Deutschland" dann regelmäßig zu sehen sein.

"Bei all unseren Themen wollen wir inhaltlich wirklich in die Tiefe gehen", sagt Moderator David Rohde. "Durch das direkte Gespräch mit nur einem Gast entsteht im Studio eine ganz besondere Atmosphäre, bei der es auch immer wieder sehr persönlich werden kann." Produziert wird die Sendung wie einst auch schon der Vorläufer "Klartext" von der Berliner Produktionsfirma Terminal D, bei der Rohde auch Geschäftsführer ist.