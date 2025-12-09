© XPLR: Media in Bavaria / Julian Baumann Eric Lehmann

Bei Constantin Film ist Eric Lehmann bereits seit 2012 tätig. In dieser Zeit baute er die digitale Marketingabteilung auf und professionalisierte die Social-Media-Aktivitäten. Der TikTok-Kanal des Konzerns wuchs seither auf über 700.000 Follower an.

"Es freut mich wahnsinnig, dass wir diese Führungsposition intern mit einem engagierten und langjährigen Mitarbeiter besetzen konnten, der in den letzten Jahren hervorragende Leistungen gezeigt hat", sagte Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film. "Die Integration künstlicher Intelligenz verändert die Film- und TV-Produktion nachhaltig. Als erfahrener Profi bringt Eric Lehmann sowohl technologische Kompetenz als auch ein tiefes Verständnis für Prozesse mit. Er wird maßgeblich dazu beitragen, den disruptiven Wandel in der Filmbranche mitzugestalten."

Lehmann selbst sagte: "Fast mein ganzes Berufsleben habe ich bei der Constantin Film verbracht. Jetzt freue ich mich sehr darauf, zusätzliche Verantwortung und neue Aufgaben zu übernehmen. Ich bedanke mich bei Oliver Berben und dem gesamten Vorstand für das Vertrauen und bei allen, die mich in den letzten Jahren unterstützt und gefördert haben."