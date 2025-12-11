Rund um den Jahreswechsel wird Sat.1 eine neue Comedyshow am späten Abend ausprobieren. "Die Nacht der 1000 Witze" ist sowohl am Montag, den 29. Dezember als auch am Freitag, den 2. Januar zu sehen. Die beiden Ausgaben laufen jeweils um 23:00 Uhr und damit im Anschluss an neue Folgen der Stand-up-Show "Die besten Comedians Deutschlands". Die Moderation übernimmt Guido Cantz, der sich zuletzt als "Glücksrad"-Moderator bei RTLzwei versuchte.

In der neuen Sat.1-Show, hinter der die Produktionsfirma Brainpool steht, bestimmen Bierdeckel das Programm: Jeder von ihnen steht nämlich für eine Witz-Kategorie - von Arztwitzen über Kneipenwitze, Beziehungs-Katastrophen und Familien-Fauxpas bis hin zum Lieblingswitz der eingeladenen Comedians. Sie sollen sich "ein humorvolles Duell um die besten Gags" liefern, wie es heißt. Gäste der ersten Ausgabe sind Markus Krebs, Lisa Feller und Matze Knop; in der zweiten Ausgabe ist Adelkarim anstelle von Lisa Feller mit dabei.

Das Format erinnert an die Comedyshow "Richtig witzig", die Sat.1 bereits vor einigen Jahren im Programm hatte. Auch damals gaben mehrere Comedians zahlreiche Witze zum Besten - unter Aufsicht von Hugo Egon Balder, der im vergangenen Jahr bei RTLzwei unter dem Titel "Genial witzig" auch eine Art Neuauflage präsentierte. Ob "Die Nacht der 1000 Witze" über die beiden bislang angekündigten Folgen hinaus fortgesetzt wird, dürfte letztlich vor allem die Quote entscheiden.

Auffällig ist allerdings, dass Sat.1 rund um den Jahreswechsel verstärkt auf Comedy im Programm setzt. So übrigens auch an Silvester, wo der Privatsender ab 10:30 Uhr zunächst zwei Folgen von "Die besten Comedians Deutschlands" wiederholen wird, ehe ab 15:25 Uhr ein Best Of der Show folgt. Um 17:55 Uhr übernimmt schließlich eine Folge von "Genial daneben", gefolgt von der Wiederholung der ersten Ausgabe von "Die Nacht der 1000 Witze". Ab 20:15 Uhr folgt dann noch einmal eine alte Folge von "Die besten Comedians Deutschlands", ehe ab 22:50 Uhr zwei weitere Wiederholungen von "Genial daneben" geplant sind.