Disney wird der erste große Content-Lizenzpartner für die KI-Videoplattform Sora als Teil eines noch deutlich umfangreichen Deals, den die Walt Disney Company mit OpenAI abgeschlossen hat. Im Rahmen des zunächst über drei Jahre laufenden Linzen-Abkommens ist es Nutzerinnen und Nutzern von Sora möglich, selbst KI-generierte Videos mit über 200 Charakteren von Disney, Marvel, Pixar und Star Wars zu erstellen, auch statische Bilder lassen sich über ChatGPT Images generieren.

Konkret gehören dazu etwa Micky und Minnie Maus, Lilo & Stitch, Arielle, Cinderella, Simba aus "Der König der Löwen", Charaktere aus "Frozen", "Die Monster AG", "Toystory" oder "Zoomania" ebenso wie Marvel- und Lucasfilm-Charaktere wie Black Panther, Captain America, Deadpool, Darth Vader, Luke Skywalker oder Yoda. Stimmen oder Bilder von realen Personen sollen sich so aber nicht generireren lassen - genau davor warnen Schauspiel-Verbände seit langem. Beide Seiten bekräftigen aber, dass es um einen "verantwortungsvollen Einsatz von KI" gehe, der "die Sicherheit der Nutzer und die Rechte der Urheber schützt."

Die Videos können natürlich direkt von jedem selbst geteilt werden, umgekehrt soll eine "kuratierte Auswahl von Sora-generierten Videos" aber auch bei Disney+ zu sehen sein. Disney ist aber künftig nicht nur Lizenzgeber, sondern investiert auch eine Milliarde US-Dollar in eine Kapitalbeteiligung an OpenAI und erhält auch Optionsscheine zum Kauf weiterer Anteile. Zudem werde man auch selbst zu einem "wichtigen Kunden" und werde die Technologie von OpenAI einsetzen, um "neue Produkte, Tools und Erlebnisse" zu entwickeln.

Disney-Chef Bob Iger sagt: "Der rasante Fortschritt der künstlichen Intelligenz ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Branche. Durch die Zusammenarbeit mit OpenAI werden wir die Reichweite unserer Geschichten mithilfe generativer KI auf durchdachte und verantwortungsbewusste Weise erweitern und dabei die Urheber und ihre Werke respektieren und schützen. Durch die Verbindung der legendären Geschichten und Figuren von Disney mit der bahnbrechenden Technologie von OpenAI erhalten Disney-Fans auf nie dagewesene Weise Zugang zu Fantasie und Kreativität und können so auf vielfältigere und persönlichere Weise mit den Disney-Figuren und -Geschichten, die sie lieben, in Kontakt treten."

OpenAI-CEO Sam Altman bezeichnete Disney als "weltweiten Goldstandard für Storytelling". Die Vereinbarung zeige, "wie KI-Unternehmen und kreative Führungskräfte verantwortungsbewusst zusammenarbeiten können, um Innovationen zu fördern, die der Gesellschaft zugutekommen, die Bedeutung von Kreativität zu respektieren und Werken zu helfen, ein großes neues Publikum zu erreichen."