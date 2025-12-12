Im Programm des Musikpioniers MTV kommt es Anfang des kommenden Jahres zu großen Veränderungen - und zum Ende einer Ära. Der Sender verabschiedet sich dann von der Musik, konkret wird man ab dem neuen Jahr keine Musikvideos mehr ausstrahlen. Einen entsprechenden Bericht von "Wunschliste" hat ein MTV-Sprecher auf Anfrage von DWDL.de bestätigt. Nachdem Musik beim Sender schon in den zurückliegenden Jahren, speziell aber auch in den vergangenen Monaten, reduziert wurde, ziehen die Verantwortlichen nun endgültig den Stecker.

Noch bestreitet MTV große Teile seines Programms mit Musikvideos, diese sind aber schon jetzt nur noch zu Randzeiten zu sehen. Das letzte Mal sind die Sendungen "MTV 80s", "MTV 90" und "MTV 00s" am 31. Dezember zwischen 10 und 12:45 Uhr zu sehen. An dem Tag setzt man in der Primetime zudem nochmal auf ein "MTV Unplugged" und ab 22:55 Uhr auf "M Is For Music". Danach heißt es Abschied nehmen: In der Nacht sendet man ein letztes Mal "MTV In The Mix", in den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2026 wird dann das letzte Musikvideo über den Sender gehen.

Bereits seit einigen Wochen ist klar, dass MTV in ganz Europa etliche seiner monothematischen Musik-Bezahlsender, die sich unter anderem auf bestimmte Jahrzehnte fokussieren, einstellt (DWDL.de berichtete). Damals geisterte auch das Gerücht durch verschiedene Medien, dass MTV insgesamt eingestellt wird - das ist nicht der Fall. Den deutsche Free-TV-Sender gibt es auch künftig - dann aber mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen künftig vor allem Realitys, Dokusoaps und Clipshows. Aus dem Programmplan für den Januar geht hervor, dass in der Primetime vor allem die beiden Realitys "Caught in the Act: Unfaithful" (plus weitere Ableger) und "Help! I'm in a Secret Relationship!" zu sehen sein werden. Dazu kommen Reality-Formate wie "Ex on the Beach US", "Germany Shore", "Geordie Shore" und - neu - "Aussie Shore". Großflächig im Programm vertreten sein werden auch Formate wie "Ridiculousness", "Teen Mom" oder auch "Catfish: The TV Show" sowie diverse Tattoo-Formate.

Teilweise bestreitet MTV mit diesen Sendungen schon heute große Teile seines Programms, der Ausbau nun ist also nur konsequent. Die Kollegen von "Wunschliste" berichten auch, dass "Spongebob Schwammkopf" im neuen Jahr auf Sendung bleiben soll. Zumindest im Januar ist die Zeichentrickserie aber nicht im Programmplan von MTV Germany vorgesehen.

Mit dem Aus der Musikvideos geht MTV einen schon vor Jahren eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Musik und auch Musikvideos gibt es heute bei Spotify, YouTube oder auf anderen Plattformen, einen linearen TV-Sender braucht es dafür nicht mehr. Komplett auf Musik-Inhalte verzichten wird man wohl nicht: Erst vor wenigen Wochen hatte man angekündigt, auch künftig "globale Musikevents" wie beispielsweise die MTV VMAs zu übertragen.

Und doch endet mit dem Musikvideo-Aus bei MTV, das ja eigentlich für Music Television steht, eine Ära. Der Sender startete im Jahr 1997 in Deutschland noch unter dem Titel MTV Central, das damalige Programm ergänzte das schon bestehende MTV Europe. Populär wurde man mit Musikvideos, für die man damals auf das TV angewiesen war. Vor allem mit Viva gab es in den ersten Jahren eine vielbeachtete Konkurrenzsituation, die damit endete, dass die damalige MTV-Mutter Viacom Viva übernahm. Bei MTV waren in den vielen Jahren auch immer wieder Eigenproduktionen zu sehen. Zwischen 2011 und 2017 war MTV ausschließlich im Pay-TV zu sehen, mittlerweile wird wieder im Free-TV gesendet.