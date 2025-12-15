DAZN vermarktet nicht länger den Free-TV-Sender DF1. Der Sender war vor zwei Jahren gewissermaßen als Nachfolger von ServusTV Deutschland gestartet. Die Vermarktung des Werbeinventars hatte man damals in die Hände von DAZN Media gelegt. Ab 2026 wird DF1 die Vermarktung aller Media-Assets hingegen in Eigenregie übernehmen, wie das Unternehmen mitteilte.

Mit dem Schritt hin zur Eigenvermarktung schaffe man "optimale Voraussetzungen für eine noch engere Verzahnung von Content, Marke und Werbepartnern", so die Hoffnung. Den Aufbau der neuen Vermarktungseinheit verantwortet fortan Stefan Graf, der von Inovisco Mobile Media kommt. Die Betreuung der Direktkunden soll unverändert in den Händen von Thomas Medau und seinem Team liegen. Als weiterer Baustein der neuen Vermarktungsstruktur wird der Marktforscher Jens Bimberg den Sender DF1 beratend begleiten.

"Mit der internen Bündelung aller Vermarktungsaktivitäten unternehmen wir den nächsten wichtigen Schritt für die Zukunft von DF1", zeigte sich DF1-Geschäftsführer David Müller überzeugt. "So können wir noch flexibler auf Marktanforderungen reagieren, individuelle Lösungen in den besten Werbeumfeldern für unsere Kunden und Partner kreieren, sowie die Positionierung der Marke DF1 weiter ausbauen." Stefan Graf sagt: "Der weitere Ausbau der Senderpositionierung in Kombination mit einer eigenen Vermarktung bietet dem Markt neue Kommunikationsmöglichkeiten, sehr nah am Sender und am Programm."

Mit DAZN will DF1 aber auch weiterhin kooperieren - hier soll der Fokus jedoch zukünftig im Content-Bereich liegen. Das Segment After Sales und Kundenkommunikation werde ebenfalls weiterhin von DAZN Media verantwortet. Zuletzt bewegten sich die Marktanteile von DF1 zwischen 0,1 und 0,2 Prozent.