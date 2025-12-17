Nachdem der Großteil der Kategorien für die die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen - genannt DAfFNE - schon in den letzten Wochen bekannt gegeben wurden, fehlten nur noch die vier Schauspiel-Kategorien. Die Wahl fiel hier überwiegend auf Darstellerinnen und Darsteller in Produktionen, die in den übrigen Kategorien noch nicht berücksichtigt worden waren.

So konkurrieren Justus Johanssen für den ZDF-Film "Allein zwischen den Fronten", Harald Krassnitzer für den ARD-Film "Aus dem Leben" und Philip Günsch für den ARD-Film "Wir für immer" um den Preis für die besten Schauspieler in einer Hauptrolle. Für eine Nebenrolle wurden Johsua Seelenbinder ("Mord oder Watt? - Für immer Matjes"), Kalle Perlmutter ("Morden auf Öd") und Nico Marischka ("Turmschatten") nominiert.

Bei den Schauspielerinnen könnte Lavinia Wilson einen Preis für ihre Hauptrolle in der Netflix-Serie "Cassandra" gewinnen. Ebenfalls nominiert sind hier Meret Becker für den ZDF-Film "Familie is nich" und Laura Balzer für den "Tatort - Borowski und das hungrige Herz". Für eine Nebenrolle sind Şafak Şengül ("Krank Berlin"), Deborah Kaufmann ("Marzahn Mon Amour") und Alina Danko ("Mein Kind - моя дитина") im Rennen.

Bezieht man auch die restlichen Kategorien mit ein, dann steigt das Nominierungs-Konto von "Krank Berlin" und "Marzahn Mon Amour" auf jeweils insgesamt vier an. Ebenso viele hat die RTL+-Serie "Ich bin Dagobert". Rein quantitativ führen diese drei Produktionen damit das Nominiertenfeld an. Verliehen wird die DAfFNE am 20. Februar 2026 in Berlin. Die Entscheidung fällt dabei keine Jury, stattdessen stimmen die rund 700 Mitglieder der Akademie, kreative Film- und Fernsehschaffende aller Gewerke, über die insgesamt 21 Kategorien ab.

Alle Nominierungen im Überblick

SCHAUSPIELER - HAUPTROLLE

Justus Johanssen | Allein zwischen den Fronten | ZDF | Rowboat Film- und Fernsehproduktion |

Harald Krassnitzer | Aus dem Leben | ARD | Warner Bros. International Television Production Deutschland, MDR, ORF |

Philip Günsch | Wir für immer | WDR für die ARD | Lieblingsfilm |



SCHAUSPIELER - NEBENROLLE

Joshua Seelenbinder | Mord oder Watt? - Für immer Matjes | ARD Degeto Film für die ARD | Saxonia Media |

Kalle Perlmutter | Morden auf Öd. Ein Insel-Krimi - Tag der Abrechnung | RTL | 307 Production |

Nico Marischka | Turmschatten | SKY Deutschland | The Amazing Film Company, Paramount Television International Studios |



SCHAUSPIELERIN - HAUPTROLLE

Lavinia Wilson | Cassandra | Netflix | Rat Pack Film |

Meret Becker | Familie is nich | ZDF, ARTE | Lieblingsfilm |

Laura Balzer | Tatort - Borowski und das hungrige Herz | NDR für die ARD | Nordfilm |



SCHAUSPIELERIN - NEBENROLLE

Şafak Şengül | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin, ZDF |

Deborah Kaufmann | Marzahn Mon Amour | ARD Degeto Film für die ARD | UFA Fiction |

Alina Danko | Mein Kind - моя дитина | ZDF | Bavaria Fiction |

DOKUMENTARFILM

Judith Lentze & Oliver Schröm & Barbara Gies | Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal | ZDF, 3sat | zero one film, Friedrich Moser Film |

Lucio Mollica & Philipp Gromov & Lena Noad | Vietnam - Geburt einer Nation | ARTE, Histoire TV, VPRO | LOOKSfilm, Morgana Studio, ZDF, ČT |

Bence Máté & Anna Herbst | Warum verbrannte Oury Jalloh? | ARD, WDR, SWR, MDR, BR | LOOKSfilm |



FERNSEH- JOURNALISMUS

Johanna Rose-Jastram & Anja Buwert | Pro7 Thema: Zurück zum Glauben - Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht? | PRO7 | PQP/P2 |

Claus Hanischdörfer | SWR-STORY: Achtung Fälscher! Auf der Spur von Ausweis-Betrügern | SWR | SWR |

Jens Strohschnieder | Trauma in Nahost - Der 7. Oktober und seine Folgen | Deutsche Welle, ARTE | beetz brothers film production, ZDF |



FERNSEH- UNTERHALTUNG

Tim Mälzer & André Dietz & Sascha Gröhl & Simon Becker & Anke Reuter & Hannah Walter | Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz | VOX | Vitamedia Film |

Jan Böhmermann & Sebastian Teitge & Constantin Timm & Laura Teipel & Markus Hennig & Marie Schäder | Lass Dich überwachen! | ZDF | Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld |

Laura-Jasmin Leick & Pascal Schröder & Kai Steinmetz & Lorelei Holtmann | WTF is Jule?! | Das kleine Fernsehspiel für das ZDF | Flappers Film & Vfx |



KOSTÜMBILD

Tanja Gierich | Ein Mann seiner Klasse | SWR, BR für die ARD | Saxonia Media |

Freya Herrmann | Marzahn Mon Amour | ARD Degeto Film für die ARD | UFA Fiction |



MASKENBILD

Jeanette Latzelsberger & Gregor Eckstein | Der Palast, Staffel 2 | ZDF | Constantin Film, MOOVIE |

Nadia Homri & Vanessa Schneider & Ursel Frank & Nina Goyert | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |

Anna Kunz & Jörn Seifert | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin, ZDF |



STUNT

Katja Jerabek & Raffael Armbruster | Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi - “Romeo” & “Antoniusfeuer” | RTL | Redseven Entertainment |

Katja Jerabek | Die Augenzeugen | ARD Degeto Film für die ARD | Bantry Bay Productions, Servus TV |

Cornelia Dworak & Joe Toedtling | Ohne jede Spur – Der Fall Nathalie B. | ARD Degeto Film, ORF für die ARD | Zeitsprung Pictures, Graf Filmproduktion |

SZENENBILD

Julian Augustin | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |

Theresa Bischof & Max-Josef Schönborn | Marzahn Mon Amour | ARD Degeto Film für die ARD | UFA Fiction |

Knut Loewe & Cora Wimbauer | Rosenthal | ZDF | if… Productions |



VFX/ ANIMATION

Frank Schlegel & Jonas Potthoff & Stephan Schäfholz & Bernd Nalbach & Rouven Dombrowski & Stefan Schorer | Cassandra | Netflix | Rat Pack Film |

Tobias Kummer & André Christopher Gerhardt | Die Spaltung der Welt | ARTE, SWR, ORF, CT | LOOKSfilm, IRIS GROUP, Beside Productions, MOMAKIN, HAKAfilms |

Johanna Bischopink & Mareike Keller & Rolf Mütze & Timo Stampa & Christian Laskawi & Matthias Backmann | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |

BILDGESTALTUNG

Doro Götz | Angemessen Angry | RTL+ | Studio Zentral |

Florian Emmerich | Herrhausen – Der Herr des Geldes | ARD Degeto Film, rbb, SWR, HR für die ARD | Sperl Film- und Fernsehproduktion, X Filme Creative Pool |

Felix Cramer | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |



CASTING

Simone Bär (†) & Alexandra Montag | Herrhausen – Der Herr des Geldes | ARD Degeto Film, rbb, SWR, HR für die ARD | Sperl Film- und Fernsehproduktion, X Filme Creative Pool |

Liza Stutzky & Andrea Rodríguez & Greta Baumann | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin |

Maria Rölcke & Cornelia Mareth | Marzahn Mon Amour | ARD Degeto Film für die ARD | UFA Fiction |



DREHBUCH

Doron Wisotzky & Anneke Janssen & Michael Kenda | Achtsam Morden | Netflix | Constantin Film |

Jan Peter & Jasmin Wind | Die Spaltung der Welt | ARTE, SWR, ORF, CT | LOOKSfilm, IRIS GROUP, Beside Productions, MOMAKIN, HAKAfilms |

Bilâl Bahadır | Uncivilized | Das kleine Fernsehspiel für das ZDF | Kollektiv Zwo, cocktailfilms |



FILMSCHNITT

Susanne Erler | BLOCK Party - Peter Fox feiert mit Berlin | rbb, ARD Kultur, HR für die ARD | Florida Factual |

Florian Böttger & Dirk Hergenhahn | FC Hollywood | ZDF | btf - bildundtonfabrik, Bewegte Zeiten Filmproduktion |

Andi Pek | Zeit Verbrechen - Deine Brüder| RTL+ | X Filme Creative Pool |



MUSIK

Andreas Weidinger | Charlotte Link - Ohne Schuld | ARD Degeto Film für die ARD | W&B Television |

Kyan Bayani | Das zweite Attentat | WDR, ARD Degeto Film für die ARD | EIKON Media, deal

Productions |

Matthias Weber & Vera Weber | Die Stille am Ende der Nacht | ZDF | Network Movie Köln |

PRODUZENT:IN

Gabriela Sperl | Herrhausen - Der Herr des Geldes | ARD Degeto Film, rbb, SWR, HR für die ARD | Sperl Film- und Fernsehproduktion, X Filme Creative Pool |

Alexis von Wittgenstein & Henning Kamm & Gilda Weller & Doris Büning | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin |

Charlotte Groth & Maximilian Greil & Paul Beck & Marius Beck | Tschappel | ZDFneo | Fiction Magnet, Apollonia Film, LAX Entertainment |



REDAKTION/PRODUCING/DRAMATURGIE

Thomas Disch & Hauke Bartel & Clara Gerst & Sophya Frohberg & Christine Lang | Angemessen Angry | RTL+ | Studio Zentral |

Monika Denisch & Patricius Mayer & Catharina Rittmann | Ein Mann seiner Klasse | SWR, BR für die ARD | Saxonia Media |

Claudia Simionescu & Claudia Tronnier & Veronika Ackermann | Querschuss | BR, ARTE für die ARD | Claussen + Putz Filmproduktion, A Couple of Pictures Filmproduktion |



REGIE

Stefan Krohmer | Spuren | SWR | LAILAPS FILMS, SWR |

Marc Philip Ginolas & Carly Coco | Tschappel | ZDFneo | Fiction Magnet, Apollonia Film, LAX Entertainment |

Matthäus Wörle | where we used to sleep | BR, ARTE | megaherz, Hochschule für Fernsehen und Film München |



TONGESTALTUNG

Linus Nickl & Markus Glunz & Guy Henderson & Till Röllinghoff | Achtsam Morden| Netflix | Constantin Film |

Alain Goniva & Carlo Thoss & Steffen Graubaum & Céline Bodson & Loïc Collignon & Anthony Juret & Kai Hoffmann | Die Spaltung der Welt | ARTE, SWR, ORF, CT | LOOKSfilm, IRIS GROUP, Beside Productions, MOMAKIN, HAKAfilms |

Kirsten Kunhardt & Jürgen Schulz & Daniel Griese & Clemens Grulich | Love Sucks | ZDF- Studios für ZDFneo | Studio Zentral, U5 Filmproduktion |