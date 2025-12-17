Ab dem kommenden Jahr erscheinen die Branchenmedien "The Spot media & film" sowie "Blickpunkt Film" unter einem gemeinsamen Dach, das haben die Medien nun gegenüber ihren Leserinnen und Lesern kommuniziert. Die The Spot media & film GmbH hatte "Blickpunkt Film" vor wenigen Monaten aus der Insolvenz übernommen, die Meldungen auf der Plattform stammen inzwischen überwiegend vom "The Spot"-Team.

Nun sei der Moment gekommen, "gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen", erklären die Branchenmedien gegenüber ihren Leserinnen und Lesern. Geplant sei eine "zentrale Plattform für die gesamte Film- und Entertainmentindustrie". Künftig sollen alle Meldungen und Analysen auf einer Plattform verfügbar sein, hier gibt es aber durchaus noch offene Fragen.

So ist bislang unklar, wie die gemeinsame Plattform ab dem neuen Jahr heißen soll. Auf einer Übersichtsseite zur geplanten Zusammenlegung ist von "THE SPOT media & film | BLICKPUNKT: FILM" die Rede. Ob die Plattform diesen sperrigen Titel künftig aber tatsächlich tragen wird - und unter welcher Web-Adresse das Portal fortan zu finden sein wird - ist noch nicht final beantwortet. Auf eine Anfrage von DWDL.de hat die Geschäftsführung der Medien nicht reagiert.

Mehr Infos gibt’s dagegen schon zur künftigen Abo-Struktur, auch hier werden ja zwei Systeme in eins überführt. Ab dem 1. Februar soll es ein gemeinsames Abo-System geben, das mit 480 Euro pro Jahr zu Buche schlagen wird. Neben einem kostenfreien Bereich, in dem es einige News und Reviews zu lesen gibt, umfasst der Abo-Bereich unter anderem Themenspecials, Interviews sowie eine Filmdatenbank. Abonnentinnen und Abonnenten von "The Spot" zahlten bislang nur 290 Euro pro Jahr, für sie wird es also teurer.

"Blickpunkt Film" hatte bislang zwei Abo-Modelle im Angebot, die kosteten 399 und 599 Euro im Jahr. Man wisse, dass Preisanpassungen nicht leichtfallen, heißt es in einem Schreiben an die Leserinnen und Leser. "Wir sind jedoch davon überzeugt, dass dieser Schritt eine Investition in den gemeinsamen Informationsraum unserer Industrie ist, in fundierten Journalismus, verlässliche Daten und den offenen Dialog, den unser Markt heute mehr denn je braucht."

Auch bei den gedruckten Heften kommt es zu Veränderungen. Bislang erschienen von "The Spot" vier Magazine pro Jahr. "Blickpunkt Film" wurde bis zur Übernahme durch "The Spot" wöchentlich gedruckt, seither erscheint alle zwei Wochen ein neues Heft - inzwischen mit dem Hinweis "In Partnerschaft mit The Spot media & film". Künftig gibt es monatlich ein physisches Heft, das jeweils in der ersten Woche des Monats erscheint. Hinzu kommen mindestens zwölf weitere Schwerpunkthefte, sodass man pro Jahr auf mindestens 24 gedruckte Hefte kommt. Die Sondermagazine sollen zu den großen Branchenkongressen und Festivals veröffentlicht werden.