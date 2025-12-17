Kaum ein Genre boomt derzeit so stark wie das der Reality-Formate - vor allem, weil sie vergleichsweise günstig zu produzieren sind und insbesondere auf Streaming-Plattformen ein vorrangig junges Publikum über Wochen und Monate binden können. Im klassischen TV ist es hingegen inzwischen schwieriger geworden, ansehnliche Quoten zu erzielen. Gelungen ist das in diesem Jahr aber beispielsweise "Love Island VIP".

Die Staffel erzielte im Schnitt 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit deutlich über den RTLzwei-Normalwerten. Bei den 14- bis 29-Jährigen waren sogar 11,1 Prozent Marktanteil drin. Damit lief es für die ITV Studios Germany-Produktion deutlich besser als im vergangenen Jahr. Dazu kommt der große Erfolg bei RTL+. In Summe wurden hier über 31 Millionen Abrufe gezählt - wobei jeder Start einer Folge als ein Abruf zählt, egal wie lang er dann läuft.

Kein Wunder also, dass RTLzwei an "Love Island VIP" festhalten wird: Eine weitere Staffel wurde bestellt, der Bewerbungsaufruf ist gerade schon gestartet. Wer einen Bauernhof einer Villa auf Mallorca vorzieht, kann sich auch für den "Promihof" bewerben. Die erste Staffel der Eigenentwicklung geht am heutigen Mittwochabend bei RTLzwei zu Ende. Während die linearen Quoten hier mit im Schnitt 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überschaubar blieben, hält sich das Format schon seit Wochen im Programmmarken-Ranking der AGF unter den Top 20. Die Zahl der Views im Streaming des von Constantin Entertainment produzierten Formats summiert sich nach RTLzwei-Angaben gar auf 520 Millionen. Besonders gut lief's auf TikTok, dort war es sogar der am stärksten nachgefragte Inhalt von RTLzwei mit bis zu 9,6 Millionen Views.

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI: „Der enorme Zuspruch für unsere Reality-Formate zeigt: Wir erreichen unser Publikum auf allen Plattformen – linear, digital und social. RTLZWEI spielt hin diesem Genre in der Königsklasse! Mit ‚Love Island VIP‘ setzen wir konsequent auf die stärkste Marke im Bereich Dating-Reality – modern weiterentwickelt und immer zeitgemäß. Mit ‚Der Promihof‘ haben wir aus dem Stand heraus eine neue Reality-Spielwiese geschaffen, die auch visuell neue Maßstäbe setzt. Ich freue mich, dass wir nächstes Jahr sowohl wieder auf die Suche nach der wahren Liebe gehen als auch Realitystars den Stall ausmisten lassen!"