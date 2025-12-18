Überraschung zum neuen Jahr von Kabel Eins: Der Sender hat sich von Warner Bros. Discovery alte Folgen der Dokusoap "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" gesichert und wird diese ab 2026 in seiner Daytime ausstrahlen. Konkret werden die alten Folgen ab dem 5. Januar werktags immer auf dem Sendeplatz um 16 Uhr zu sehen sein. Dort liefen bis zum Frühjahr dieses Jahres alte Folgen von US-Serien, seither sind dort Wiederholungen von Eigenproduktionen zu sehen.

Der Erfolg von "Das Schnäppchen-Menü", "Yes, we camp" oder auch den "Trucker Babes" war bislang aber äußerst überschaubar, nun sollen es also Michael Manousakis und seine "Steel Buddies" richten. Der Sender startet mit der allerersten Folge, die bei DMAX im Jahr 2014 zu sehen war. Insgesamt hat der Männersender über die Jahre hinweg mehr als 130 Ausgaben der "Steel Buddies" produzieren lassen.

Die "Steel Buddies" sind übrigens bis heute mit Wiederholungen im Programm von DMAX vertreten. Die letzte reguläre neue Folge der Dokusoap war vor ziemlich genau einem Jahr beim Sender zu sehen. Und auch wenn man im April und Mai dieses Jahres noch eine Sonderstaffel ("Projekt Panther") hinterherschob: Michael Manousakis hat bei Kabel Eins mittlerweile eine neue Primetime-Heimat gefunden.

Das neue "Morlock Motors" startete im Oktober 2024 beim Sender und war auf Anhieb ein Erfolg. Alle drei bislang ausgestrahlten Staffeln erzielten Quoten, die weit über dem Senderschnitt lagen, so waren im Schnitt bei allen Durchläufen mehr als 7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin. Teilweise sahen mehr als 1 Million Menschen zu.