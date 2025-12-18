Eigentlich hatte Vox angekündigt, im Januar am Mittwochabend auf Reportagen zu setzen. Zumindest am 7. und 14. Januar wird der Privatsender um 20:15 Uhr auch wie geplant jeweils eine neue Folge der "Stern TV Reportage" zeigen. Danach ändern sich allerdings die Pläne: Die für den 21. Januar geplante "Stern TV Reportage" mit dem Titel "Hausmeister im Brennpunkt" entfällt ebenso wie die anschließende Wiederholung von "Lege kommt auf den Geschmack".

Freuen können sich stattdessen Krimi-Fans, denn anstelle der Reportagen nimmt Vox ab dem 21. Januar nun die dritte Staffel von "CSI: Vegas" als Free-TV-Premiere ins Programm. Ausgestrahlt werden die zehn neuen Folgen wöchentlich im Doppelpack, ehe sich nach 22 Uhr jeweils ein Spielfilm anschließt. Für den 21. Januar hat Vox um 22:05 Uhr die Ausstrahliung von "Riddick - Überleben ist seine Rahe" mit Vin Diesel in der Hauptrolle angekündigt.

Von "CSI: Vegas" heißt es bald dann schon wieder Abschiednehmen, denn nach nur drei Staffel hatte der US-Sender im Frühjahr angekündigt, dass die Neuauflage des einstigen Dauerbrenners eingestellt wird. Hierzulande erwies sich die Serie zuletzt für Vox als solider Erfolg. Rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schwankten die Marktanteile im vorigen Jahr zwischen 3,7 und 8,9 Prozent.

Mit Blick auf das Tagesprogramm wird bei Vox aber auch künftig kein "CSI"-Mangel bestehen, immerhin füllt der Privatsender nach wie vor weite Teile mit Wiederholungen des Original-"CSI" sowie der Ableger "CSI: Miami" und "CSI: NY". Tatsächlich sind die alten Serien-Episoden aktuell täglich zwischen etwa 5:30 Uhr und 15:00 Uhr durchgängig bei Vox zu sehen.