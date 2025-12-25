Sowohl ProSieben als auch Sat.1 haben Comedy-Nachschub für den Januar in Aussicht gestellt. Sechs neue Folgen von "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" sind ab dem 12. Januar jeweils montags um 20:15 Uhr bei ProSieben zu sehen. In dem Format werden "legendäre Späße, Stand Ups, Sitcoms und Showauftritte der größten Comedy-Stars Deutschlands" präsentiert und kommentiert, wie es heißt. Im Anschluss folgen Wiederholungen der "Quatsch Comedy Show".

Sat.1 wiederum setzt in den kommenden Wochen verstärkt auf frischere Comedy-Ware. Nachdem der Sender rund um den Jahreswechsel neue Folgen von "Die besten Comedians Deutschlands" sowie die neue Show "Die Nacht der 1000 Witze" ankündigte, folgt zur Monatsmitte Paul Panzer. Dessen Bühnenprogramm "Midlife Crisis... willkommen auf der dunklen Seite" wird am Freitag, den 16. Januar um 20:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. In der Vergangenheit zeigte der Privatsender auch schon Panzers Programm "Glücksritter".

Vorerst kein frisches Programm gibt's indes am Mittwochabend in Sat.1 zu sehen. Während am 7. Januar die Spielfilme "Urlaubsreif" und "Dirty Grandpa" wiederholt werden, folgen eine Woche später "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick" und "My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen".

Kabel Eins setzt derweil zu Jahresbeginn wieder auf "Die größten Geheimnisse der Welt". Die zweite Staffel des Formats ist ab dem 11. Januar jeweils sonntags um 20:15 Uhr zu sehen. In dem Format geht es in jeder Folge um "zehn verblüffende Geheimnisse", wie es heißt. Prominente Gäste begleiten die Spurensuche und kommentieren "mit Wissen, Humor und einer guten Portion Neugier". Die erste Staffel von "Die größten Geheimnisse der Welt" war im April und Mai bei Kabel Eins zu sehen und erzielte im Schnitt einen Marktanteil von mehr als viereinhalb Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, erwies sich damit also als solider Quoten für den Privatsender.