Prime Video hat ein neues Format gestartet, für das man jedoch kein Abo braucht. "Ungesagt" heißt die Sendung, deren erste Ausgabe ab sofort auf YouTube zum Abruf bereitsteht. In der ersten Folge des Social-Original-Formats ist BVB-Fußballer Nico Schlotterbeck zu Gast. Moderatorin von "Ungesagt" ist Lena Cassel, die unter anderem auch die UEFA Champions League Highlight Show bei Prime Video moderiert.

Auf den ersten Blick ist "Ungesagt" ein klassisches Interview-Format, Prime Video hat sich aber noch einen speziellen Twist einfallen lassen. So darf der Gast während des Interviews bestimmte Wörter nicht sagen. Der Clou: Während Moderatorin und Publikum die Wörter kennen, ist der Gast, zum Auftakt eben Nico Schlotterbeck, ahnungslos.

Erwähnt der Gast eines der "Tabuwörter", geht ein Alarm los und er muss sich verschiedenen Herausforderungen stellen - sei es Fußballwissen, Sport oder spontane Präsentationen. Schlotterbeck und Cassel spielen in der fast 50-minütigen Auftaktfolge unter anderem Mini-Curling sowie ein Reaktionsspiel und müssen sich im "Keynote-Karaoke" beweisen. Am Ende einer jeden Folge soll der jeweilige Gast zudem immer noch eine Anekdote erzählen, die bislang noch nicht das Licht der Welt erblickt hat.

Nico Schlotterbeck spricht mit Lena Cassel in "Ungesagt" natürlich über seine Karriere und seinen Spielstil, aber auch über sein Privatleben. Natürlich geht es auch um die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die erste Folge von "Ungesagt" steht auf YouTube hier zum Abruf bereit. Wann neue Folgen erscheinen, hat Prime Video noch nicht verraten.