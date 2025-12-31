Seit einigen Wochen steht nun fest, dass MTV endgültig seine Wurzeln abschneidet: Der Sender, der Musikvideos einst groß gemacht hat, verbannt diese ab dem kommenden Jahr vollständig aus dem Programm. Zuletzt waren sie zwar nur noch in Randbereichen wie etwa im Nachtprogramm zu sehen, füllten aber gleichwohl noch viele Stunden. Künftig setzt man bei MTV stattdessen auch in diesen Zeiten auf Reality-Formate, Dokusoaps und Clipshows.

Nachdem Paramount ursprünglich angekündigt hatte, dass in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags das letzte Musikvideo laufen wird, war die letzte Musikvideostrecke "MTV In the Mix" stattdessen schon am 31. Dezember zwischen 2:39 Uhr und 6 Uhr morgens zu sehen. Wer das Ende dieser Ära mitbekommen wollte, musste sich also die Nacht um die Ohren schlagen oder zumindest sehr früh aufstehen, wurde dafür aber noch einmal mit einer kuratierten Playlist belohnt, die zahlreiche Anspielungen auf das Ende enthielt.

Begonnen wurde die Playlist mit "The Memory Remains" von Metallica, gefolgt von "I'm Afraid of Americans" von David Bowie, wie einige unermüdliche MTV-Fans im Digitalfernsehen-Forum zusammengetragen haben. In den letzten Minuten waren die Songs "Ban all the Music" von Nothing But Thieves, "All these things are gone" von The Young Punx, "Come Back Clean" von The Crystal Method feat. Emily Haines, "Never Gonna Give You Up" von Lisa Stansfield und "Pretend we're dead" von L7 zu hören.

Die Ehre des allerletzten Musikvidoes beim deutschen MTV wurde dann aber Kraftwerk zuteil: Zu den elektronischen Klängen von "Musique non stop" endete diese Ära. In der Silvesternacht folgen lediglich noch einige MTV Unplugged-Konzerte. Auch die Pay-TV-Musiksender von MTV sowie die MTV-Musikkanäle auf Pluto TV wurden im Lauf des gestrigen Tages schon abgeschaltet. Bei MTV Music entschied man sich übrigens beim letzten Song für "Video Killed The Radio Star" - und damit das Musikvideo, mit dem bei MTV 1981 in den USA einst alles begann.

Im Folgenden die komplette Playlist, wie sie die Nutzer des Digitalfernsehen-Forums mitgeschrieben haben:

Metallica - The Memory Remains

David Bowie - I'm Afraid Of Americans

Deutsch Amerikanische Freundschaft – Der Sheriff

Radiohead - Idioteque

Incubus - Megalomaniac

Skunk Anansie - You'll Follow Me Down

Placebo - Pure Morning

Depeche Mode - Goodnight Lovers

Massive Attack - Unfinished Sympathy

The Verve - Lucky Man

Surrogat - Hell In Hell

The Cure - Boys Don't Cry

Nick Cave & the Bad Seeds - Weeping Song

Madonna - Drowned World - Substitute For Love

Busta Rhymes - Gimme Some Mo'

Das Bo - Türlich, Türlich (Sicher Dicker)

Propellerheads ft. Shirley Bassey - History Repeating

Guano Apes - No Speech

Alice In Chains - Would?

Coldplay - Trouble

Tocotronic - Auf Dem Pfad Der Dämmerung

Duran Duran - Save A Prayer

Die Ärzte - Manchmal Haben Frauen...

Michael Jackson - Remember The Time

Maniac Street Preachers - If You Tolerate This Your Children Will Be Next

Eurythmics - Don't Ask Me Why

Die Toten Hosen - Azzurro

Björk - Army Of Me

Deichkind feat. Nina - Bon Voyage

The BlueBoy - Remember Me

Natalie Cole with Nat 'King' Cole - Unforgettable

Freundeskreis - Halt Dich An Deiner Liebe Fest

Hole - Malibu

The Cardigans - Erase / Rewind

2raumwohnung - Wir Sind Die Anderen (Frühling 2007)

Faith No More - Digging The Grave

Peter Gabriel - Digging In The Dirt

U2 - Staring At The Sun

Dire Straits - Money For Nothing

The Prodigy - Take Me To The Hospital

Jazzkantine - Krankenhaus

Babyshambles - Fuck Forever

Nothing But Thieves - Ban All The Music

The Young Punx - All These Things Are Gone

The Crystal Method feat Emily Haines - Come Back Clean (Kaskade Remix)

Lisa Stansfield - Never, Never Gonna Give You Up

L7 - Pretend We're Dead

Kraftwerk - Musique Non Stop