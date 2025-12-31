Seit einigen Wochen steht nun fest, dass MTV endgültig seine Wurzeln abschneidet: Der Sender, der Musikvideos einst groß gemacht hat, verbannt diese ab dem kommenden Jahr vollständig aus dem Programm. Zuletzt waren sie zwar nur noch in Randbereichen wie etwa im Nachtprogramm zu sehen, füllten aber gleichwohl noch viele Stunden. Künftig setzt man bei MTV stattdessen auch in diesen Zeiten auf Reality-Formate, Dokusoaps und Clipshows.
Nachdem Paramount ursprünglich angekündigt hatte, dass in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags das letzte Musikvideo laufen wird, war die letzte Musikvideostrecke "MTV In the Mix" stattdessen schon am 31. Dezember zwischen 2:39 Uhr und 6 Uhr morgens zu sehen. Wer das Ende dieser Ära mitbekommen wollte, musste sich also die Nacht um die Ohren schlagen oder zumindest sehr früh aufstehen, wurde dafür aber noch einmal mit einer kuratierten Playlist belohnt, die zahlreiche Anspielungen auf das Ende enthielt.
Begonnen wurde die Playlist mit "The Memory Remains" von Metallica, gefolgt von "I'm Afraid of Americans" von David Bowie, wie einige unermüdliche MTV-Fans im Digitalfernsehen-Forum zusammengetragen haben. In den letzten Minuten waren die Songs "Ban all the Music" von Nothing But Thieves, "All these things are gone" von The Young Punx, "Come Back Clean" von The Crystal Method feat. Emily Haines, "Never Gonna Give You Up" von Lisa Stansfield und "Pretend we're dead" von L7 zu hören.
Die Ehre des allerletzten Musikvidoes beim deutschen MTV wurde dann aber Kraftwerk zuteil: Zu den elektronischen Klängen von "Musique non stop" endete diese Ära. In der Silvesternacht folgen lediglich noch einige MTV Unplugged-Konzerte. Auch die Pay-TV-Musiksender von MTV sowie die MTV-Musikkanäle auf Pluto TV wurden im Lauf des gestrigen Tages schon abgeschaltet. Bei MTV Music entschied man sich übrigens beim letzten Song für "Video Killed The Radio Star" - und damit das Musikvideo, mit dem bei MTV 1981 in den USA einst alles begann.
Im Folgenden die komplette Playlist, wie sie die Nutzer des Digitalfernsehen-Forums mitgeschrieben haben:
Metallica - The Memory Remains
David Bowie - I'm Afraid Of Americans
Deutsch Amerikanische Freundschaft – Der Sheriff
Radiohead - Idioteque
Incubus - Megalomaniac
Skunk Anansie - You'll Follow Me Down
Placebo - Pure Morning
Depeche Mode - Goodnight Lovers
Massive Attack - Unfinished Sympathy
The Verve - Lucky Man
Surrogat - Hell In Hell
The Cure - Boys Don't Cry
Nick Cave & the Bad Seeds - Weeping Song
Madonna - Drowned World - Substitute For Love
Busta Rhymes - Gimme Some Mo'
Das Bo - Türlich, Türlich (Sicher Dicker)
Propellerheads ft. Shirley Bassey - History Repeating
Guano Apes - No Speech
Alice In Chains - Would?
Coldplay - Trouble
Tocotronic - Auf Dem Pfad Der Dämmerung
Duran Duran - Save A Prayer
Die Ärzte - Manchmal Haben Frauen...
Michael Jackson - Remember The Time
Maniac Street Preachers - If You Tolerate This Your Children Will Be Next
Eurythmics - Don't Ask Me Why
Die Toten Hosen - Azzurro
Björk - Army Of Me
Deichkind feat. Nina - Bon Voyage
The BlueBoy - Remember Me
Natalie Cole with Nat 'King' Cole - Unforgettable
Freundeskreis - Halt Dich An Deiner Liebe Fest
Hole - Malibu
The Cardigans - Erase / Rewind
2raumwohnung - Wir Sind Die Anderen (Frühling 2007)
Faith No More - Digging The Grave
Peter Gabriel - Digging In The Dirt
U2 - Staring At The Sun
Dire Straits - Money For Nothing
The Prodigy - Take Me To The Hospital
Jazzkantine - Krankenhaus
Babyshambles - Fuck Forever
Nothing But Thieves - Ban All The Music
The Young Punx - All These Things Are Gone
The Crystal Method feat Emily Haines - Come Back Clean (Kaskade Remix)
Lisa Stansfield - Never, Never Gonna Give You Up
L7 - Pretend We're Dead
Kraftwerk - Musique Non Stop