Wer als Trekkie keinen Zugang zu Paramount+ hat, der wird hierzulande mit Verzögerung meist bei Tele 5 fündig. So ist das auch bei der Serie "Strange New Worlds", die dreieinhalb Jahre nach dem Start nun dort ihre Free-TV-Premiere feiern wird. Ab dem 23. Februar übernimmt die Serie den Science-Fiction-Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr und löst dort "Star Trek: Discovery" ab, dessen letzte Staffel hier in Kürze an den Start geht.

Die Ausstrahlung erfolgt in Doppelfolgen. Nach der ersten zeigt Tele 5 auch die zweite Staffel aus dem Jahr 2023. Die in diesem Sommer veröffentlichte dritte Staffel bleibt vorerst Abonnentinnen und Abonnenten von Paramount+ vorbehalten.

In "Star Trek: Strange New Worlds" ist die U.S.S. Enterprise unter dem Kommando von Captain Christopher Pike (Anson Mount) im Einsatz. Gemeinsam mit Number One (Rebecca Romijn) und Science Officer Spock (Ethan Peck) erkunden sie neue Welten in der Galaxie, treffen auf fremde Zivilisationen und stellen sich den großen Fragen des Universums – einige Zeit bevor der legendäre Captain James T. Kirk die Brücke des wohl bekanntesten Raumschiffs der Sternenflotte übernahm.

Die erste Staffel beginnt mit Pikes Rückkehr ins Kommando, gezeichnet von einer düsteren Vision seiner Zukunft. Doch die Pflicht ruft: Eine Rettungsmission für seine vermisste Erste Offizierin Una Chin-Riley führt ihn und seine Crew auf eine Reise voller Gefahren, Entdeckungen und emotionaler Herausforderungen. Die Staffel gipfelt in einer dramatischen Zeitreise und einem folgenschweren Verstoß gegen die obersten Direktiven der Sternenflotte.

In weiteren Rollen sind Jess Bush als Krankenschwester Christine Chapel, Christina Chong als La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding als Kadettin Nyota Uhura, Melissa Navia als Lt. Erica Ortegas und Babs Olusanmokun als Dr. M’Benga zu sehen.