© Mainstream Media AG/Goldstar TV Anni Perka

Was damit gemeint ist: In der Sendung sollen die Songs der Künstlerinnen und Künstler nicht einfach hintereinander wegmoderiert werden. Stattdessen setzt man auf persönliche Videobotschaften der Stars. Darin erzählen sie Anekdoten, teilen Erinnerungen, verraten bislang unbekannte Details oder stimmen das Publikum emotional auf ihren jeweiligen Song ein. So will GoldStar TV Nähe zwischen Künstlern und Publikum herstellen.

Verbunden werden die verschiedenen Botschaften und Songs durch Moderatorin Anni Perka. Sie sagt zum neuen Format: "Mir war es wichtig, eine Sendung zu schaffen, in der die Künstler nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen. Meine GoldStars! ist für mich eine sehr persönliche Auswahl von Menschen und Songs, die mich bewegen und ich freue mich, diese besonderen Momente mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen zu dürfen."

Die Schlagerstars, die in der ersten Folge im Februar mit dabei sind, heißen Norman Langen, Sonia Liebing, Max Weidner, Laura Wilde, René Ulbrich, Pia-Sophie, Romy Kirsch, Neon, Tanja Lasch, Antje Klann und Tabi. Auch Moderatorin Anni Perka selbst soll einen Song präsentieren.