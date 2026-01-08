RTL wird in der kommenden Woche kurzfristig ein Bundesliga-Spiel ins Programm nehmen. Dabei handelt es sich um die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München, die im Kölner RheinEnergieStadion steigen wird. Die Übertragung erfolgt im Rahmen der englischen Woche am Mittwoch, den 14. Januar um 20:15 Uhr. Die Verhandlungen darüber scheinen schon länger anzuhalten, denn bis zuletzt hatte RTL offen gelassen, was man an diesem Abend zeigen wird.

Und bei diesem Spiel soll es nicht bleiben: So wird RTL am Freitag, den 13. Februar noch ein weiteres Bundesliga-Spiel übertragen. Zu sehen gibt es dann das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05. Gezeigt werden beide Spiele in Kooperation mit Sky Sport - einen ähnlichen Deal hatte der Bezahlsender in den vergangenen Jahren bereits mit Sat.1 geschlossen, das sich auf diese Weise weitere Bundesliga-Übertragungen sicherte, die über das Paket mit Hin- und Rückrunden-Eröffnung sowie Relegationsspielen hinausgehen.

Dass sich Sky nun mit RTL auf die Übertragungen einigte, überrascht indes nicht, schließlich hatten sich beide Unternehmen bereits vor über zwei Jahren auf einen recht umfangreichen Sport-Deal verständigt, der neben vereinzelten Formel-1-Rennen auch die Übertragung mehrerer Zweitliga-Konferenzen umfasst. Zumindest die Konferenzen werden auch 2026 wieder in bei RTL zu sehen sein - das nächste Mal bereits am 18. Januar ab 13:00 Uhr.

Noch keine Einigung über Formel 1

Bezüglich der Formel 1 besteht hingegen bislang noch keine neue Einigung mit Sky, wie ein RTL-Sprecher am Donnerstag auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Der bisherige Vertrag, der RTL immerhin jährlich sieben Formel-1-Rennen sicherte, galt nur für 2024 und 2025. Gänzlich unabhängig davon ist zudem der Übernahme-Poker zu sehen: Aktuell wartet RTL Deutschland bekanntlich auf grünes Licht der EU-Kommission zum schon im vergangenen Sommer angekündigten Vorhabens, den Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland übernehmen zu wollen.

Mit Blick auf das Bundesliga zwischen Dortmund und Mainz werden beide aber schon mal näher aneinanderrücken: So wird RTL am 13. Februar den Original-Kommentar von Sky übernehmen. Nicht so übrigens in der kommenden Woche beim Spiel zwischen Köln und den Bayern - hier will der Kölner Sender mit eigenem Personal anrücken. Wer durch die Übertragung führen wird, steht bislang aber noch nicht fest.