Konkret werden die Produktionen des Unternehmens künftig unter den Labels beetz:Music, beetz:Factual, beetz:Investigativ, beetz:Sports, beetz:Queer und beetz:Originals erfolgen. Dahinter stehen nach Angaben des Unternehmens spezialisierte Teams, die "anspruchsvolle Dokus" produzieren sollen. Zum Start ins laufende Jahr erscheinen aus drei der genannten Labels direkt neue Produktionen.

So zeigt Arte am 13. Januar ab 20:15 Uhr "Trumps Amerika – Macht, Wandel, Widerstand", das im Label "beetz:Factual" entstanden ist. Von dem Team aus diesem Label wurde auch die ZDF-Dokuserie "My Make or Break" produziert, dabei handelt es sich um eine Produktion für die Reihe "WISO". Schon jetzt stehen die drei Teile online zum Abruf bereit, die lineare Ausstrahlung erfolgt am 19. Januar.

Unter dem Label beetz:Sports ist die Sport-Doku "Powerplay – Das beste Eishockey-Team für Olympia" entstanden, die am 24. Januar in der ARD veröffentlicht wird. Inhaltlich geht es darin um das deutsche Eishockey-Nationalteam, das Team der Produktionsfirma hat nach eigenen Angaben bei der Umsetzung einen filmischen Ansatz gewählt, um den Sport einem breiten Publikum nahe zu bringen. Über ein Jahr hinweg hat man die Nationalmannschaft auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen Mailand Cortina begleitet.

Einige Tage später, am 30. Januar, ist bei Sky die Doku "Elon Musk Uncovered – Das Tesla-Experiment" zu sehen, entstanden ist diese im Bereich beetz:Investigativ. Eine Ausstrahlung im Ersten ist für den 4. Mai eingeplant. Ausgangspunkt sind hier die Tesla-Files des Whistleblowers, der mit dem "Handelsblatt" zusammengearbeitet hat und die darauf hinweisen, dass es ein strukturelles Betrugssystem um den goldenen Gral des Autopiloten gibt. Ehemalige hochrangige Tesla-Manager und Mitarbeiter sprechen das erste Mal vor laufender Kamera über das System Elon Musk.

Bereits bekannt war auch, dass die Beetz Brothers an der ersten deutschen Dokuserie arbeiten, die bei HBO Max veröffentlicht werden soll. Inhaltlich geht es darin um den Goldmünzenraub in Berlin - hier wird das Team von beetz:Originals zuständig sein.

"Entgegen dem Markttrend wachsen wir beständig und haben entsprechend spezialisierte Redaktionen für unsere unterschiedlichen Genres im Doku-Markt aufgebaut. Die beiden Firmen in Hamburg und Berlin wurden unter der beetz brothers film production GmbH zusammengeführt und Georg Tschurtschenthaler nach 17 Jahren in die Geschäftsführung berufen. Unter dem beetz brothers Slogan ‘Entertainment that resonates’ werden wir unter den jeweiligen Labels in 2026 einige Leuchtturmproduktionen für Sender und Streamer veröffentlichen und starten im Januar gleich mit vier Produktionen", sagt Geschäftsführer Christian Beetz gegenüber DWDL.de.