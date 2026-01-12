© Syfy

Und bei Tele 5 will man direkt Klotzen: So hat man nicht nur die Ausstrahlung der ersten Staffel angekündigt, sondern zusätzlich auch der Durchläufe zwei und drei. Es werden beim Sender also die 36 Folgen zu sehen sein, die einst vom US-Sender Syfy in Auftrag gegeben wurden. Die ersten beiden Staffeln feierten ihre Deutschlandpremiere vor vielen Jahren bei Netflix, Staffel drei war dann bei Prime Video zu sehen.

Generell hat "The Expanse" eine bewegte Vergangenheit hinter sich. 2018 gab Syfy bekannt, keine vierte Staffeln ordern zu wollen. Schließlich sprang Prime Video ein und setzte die Serie noch bis zu einer finalen sechsten Staffel fort. Inzwischen stehen alle verfügbaren Folgen bei Prime Video zum Abruf bereit.

Und darum geht es in der Serie: 200 Jahre in der Zukunft hat die Menschheit das Sonnensystem besiedelt: Die Erde ist überbevölkert, der Mars zu einer straffen Militärmacht geworden, während im Gürtel und auf fernen Monden wie Ganymed hart arbeitende Belter unter prekären Bedingungen überleben. Zwischen politischen Intrigen, Ressourcenknappheit und aufkeimenden Rebellionen droht das fragile Gleichgewicht jederzeit in den Krieg zu kippen. Mitten in diesem angespannten Gefüge geraten James Holden, Captain des legendären Schiffs Rocinante, und Chrisjen Avasarala von den Vereinten Nationen zwischen die Fronten eines Konflikts, der das gesamte Sonnensystem erschüttern könnte.