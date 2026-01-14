Schon seit einer Woche ist bekannt, dass Helge Fuhst die ARD verlassen wird. Wohin genau, das war bislang offen - offiziell war die Rede nur von einem Wechsel zu einem privaten Medienunternehmen. Seit diesem Mittwoch ist nun klar: Fuhst, aktuell Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell, zieht es zu Axel Springer. "Zum nächstmöglichen Zeitpunkt" soll er den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe übernehmen, zu der die Marken "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland" gehören. 

Jan Philipp Burgard © Welt/Andreas Hornoff Jan Philipp Burgard
Er wird zugleich zum Chefredakteur der Welt-Gruppe berufen. Die Personalie kommt damit auch deshalb überraschend, weil somit gleichzeitig Jan Jan Philipp Burgard, der bislang die Welt-Gruppe leitete, geht. Er lege seine Funktionen jedoch mit sofortiger Wirkung nieder - "aus gesundheitlichen Gründen", wie Springer mitteilte. Burgard selbst schrieb am Mittwoch auf LinkedIn, dass ihm die Entscheidung "sehr schwer gefallen" sei. "Auf dem Rückflug aus dem Urlaub hatte ich vor anderthalb Wochen einen schweren körperlichen Zwischenfall, der in der Luft ärztlich behandelt werden musste. Daraufhin habe ich mich für vertiefte Untersuchungen in die Charité begeben. Die Ärzte haben mir dazu geraten, mich mehr auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Deshalb habe ich mich entschieden, meine Funktion als Chefredakteur der Welt-Gruppe niederzulegen und eine Auszeit zu nehmen."

Nun kommt also Helge Fuhst - in neu geschaffener Position der gesamten Premium-Gruppe. Bei ARD-aktuell fungierte Fuhst seit 2019 als Zweiter Chefredakteur und war damit für die "Tagesthemen" verantwortlich, die er auch regelmäßig selbst moderierte. Zuvor hatte er unter anderem die Position des Programmgeschäftsführers des Nachrichtensenders Phoenix inne und arbeitete als persönlicher Referent von WDR-Intendant Tom Buhrow. Im Jahr 2024 bewarb sich Fuhst auch als Buhrows Nachfolger, unterlag jedoch im zweiten Wahlgang der damaligen WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau. Sein jetzt bekannt gewordener Abschied ist bereits der zweite prominente Wechsel von der ARD zu Springer innerhalb kürzester Zeit: Bereits vor einigen Monaten war der "Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber dorthin gewechselt (DWDL.de berichtete).

Mathias Döpfner © Axel Springer Mathias Döpfner
"Mit Helge Fuhst übernimmt ein hervorragender Journalist und ausgezeichneter Medienmanager die redaktionelle Spitze der Premium-Gruppe", sagte Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer. "Er wird den Weg, den wir vor einem Jahr erfolgreich eingeschlagen haben, weiter ausbauen und die strategische Ausrichtung der Marken gemeinsam mit den Chefredakteuren schärfen. Ich bin froh, dass die Premium-Gruppe gestärkt und perfekt aufgestellt in das Superwahljahr 2026 geht. Jan Philipp Burgard hat die Gruppe im vergangenen Jahr sehr gut aufgestellt und Welt TV zu Rekordergebnissen geführt. Dafür danke ich ihm sehr."

Mathias Sanchez, CEO der Premium-Gruppe: "Helge Fuhst vereinigt alle Qualitäten, die es für die Führung der Premium-Gruppe braucht: Er hat ein exzellentes Gespür für Themen, ist international vernetzt, ein renommierter TV-Journalist und ein extrem erfahrenerer Manager. Jan Philipp Burgard danke ich für seinen Einsatz und wünsche ihm schnelle und nachhaltige Genesung." Keine Veränderung gibt es übrigens an anderen Stellen der Premium-Gruppe: "Politico"-Chefredakteur Gordon Repinski und "Business Insider"-Chefredakteur Moritz Seyffarth behalten ihre Funktionen, berichten künftig aber an Fuhst. Ulf Poschardt bleibt Herausgeber.