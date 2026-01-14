Auch wenn die Quotenentwicklung der "Stefan Raab Show" zuletzt alarmierend war, wird sich die Sendung im Februar bei RTL zurückmelden. Konkret geht es nach dem Dschungelcamp-Finale es mit neuen Folgen ab dem 11. Februar weiter. Die Show läuft somit weiterhin am Mittwochabend um 20:15 Uhr, ehe ab 21:30 Uhr Steffen Hallaschka mit "Stern TV" übernimmt.

RTL hatte die "Stefan Raab Show" im vergangenen Herbst als Nachfolge-Format des nach nur einer Staffel beendeten Comedy-Quiz-Hybrids "Du gewinnst hier nicht die Million" an den Start gebracht, musste nach dem zunächst erfolgreichen Auftakt aber fast durchweg schwache Quoten hinnehmen. Im Schnitt erzielten die zwölf gesendeten Ausgaben nur einen Marktanteil von weniger als acht Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen; kurz vor Weihnachten verzeichnete die Show sogar gerade mal noch fünf Prozent - ein neues Tief.

Bei RTL scheint man die Hoffnung auf Besserung indes noch nicht aufgegeben zu haben, wie die Ankündigung neuer Folgen jetzt nahelegt. Daniel Rosemann, Geschäftsführer der Produktionsfirma Raab Entertainment, hatte zudem erst im November den Stellenwert der "Stefan Raab Show" betont. "Die wöchentliche Show von Stefan ist neben den Samstagsshows natürlich Mittelpunkt unserer Arbeit", sagte Rosemann damals im Interview mit DWDL.de.

Gleichzeitig machte er deutlich: "Das Etablieren einer neuen Weekly dauert, braucht Kraft, braucht Arbeit, braucht Selbstkritik, braucht Arbeit an den einzelnen Elementen und Motivation. Die haben wir, die hat allen voran Stefan, der sieben Tage die Woche an dieser Show arbeitet und man kann durch Arbeit am Produkt natürlich sehr viel erreichen." Bleibt abzuwarten, ob das Publikum diese Arbeit im neuen Jahr goutieren wird.