Nach ihrem Abschied von Brainpool hat Shona Fraser eine neue Aufgabe in der TV-Branche - beim Teleshoppingsender HSE. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll Fraser künftig in ihrer Funktion als Senior Director Live Media & Broadcast die Steuerung und Weiterentwicklung der Live-Medien- und Broadcast-Organisation von HSE über TV und die digitalen Kanäle hinweg steuern. Fraser berichtet an Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE. Ziel der Position sei es, "Live Media und Broadcast als zentralen Wertschöpfungshebel des HSE Geschäftsmodells weiterzuentwickeln und Qualität, Effizienz sowie Skalierbarkeit der Live-Produktion nachhaltig zu stärken".

"Mit Shona Fraser gewinnen wir eine sehr profilierte Führungspersönlichkeit, die kreative Stärke, operative Umsetzungskraft und Transformationserfahrung auf höchstem Niveau vereint", sagte Rehm. "Sie bringt genau die Perspektive mit, die wir benötigen, um unsere Live-Commerce Expertise im TV und über unsere digitalen Kanäle hinweg gezielt weiter auszubauen." Fraser erklärte: "Live Commerce lebt von der intelligenten Verbindung aus Unterhaltung, Inspiration und Kaufimpuls. Mein Ziel ist es, die Live-Plattform von HSE so weiterzuentwickeln, dass unterhaltender Content, hohe Qualitätsstandards und stabile Produktionsprozesse ein durchgängig überzeugendes Zuschauer- und Einkaufserlebnis schaffen."

Zuletzt war Shona Fraser bei den Banijay-Produktionsfirmen Brainpool und Good Times tätig. Über mehrere Jahre hinweg arbeitete sie zudem bei RTLzwei als Unterhaltungschefin und holte unter anderem "Love Island" nach Deutschland. Auch dem Fernsehpublikum ist die erfahrene TV-Managerin bekannt: In der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" fungierte die gebürtige Engländerin einst als Jury-Mitglied.