Beförderung bei Redseven Entertainment: Die Produktionsfirma von ProSiebenSat.1 hat Bettina Josmann zur neuen Head of Development berufen, seit Anfang des Jahres führt sie das Development-Team des Seven.One Studios-Tochterunternehmens. In ihrer neuen Rolle berichtet Josmann an Redseven-Geschäftsführer Jobst Benthues.

Josmann arbeitet bereits seit August 2024 als Executive Producerin im Development-Team der Produktionsfirma und hatte dabei einen Schwerpunkt auf Factual-Formaten. Zuvor war sie bereits als Head of Development bei verschiedenen Produktionsfirmen tätig, zuletzt sechs Jahre bei der south&browse GmbH. Auch bei Caligari Entertainment sowie der G.A.T. Film- und Fernsehproduktion leitete sie die Entwicklung. Josmann begann ihre Karriere mit einem Volontariat bei der damaligen ProSieben Media AG in der Redaktion der Talkshow "Arabella".

Bettina Josmann, Head of Development Redseven Entertainment, sagt zu ihrem neuen Aufgabengebiet: "Für mich ist das eine Aufgabe mit viel Rückenwind: Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit den kreativen Köpfen der Firma neue Geschichten und Formate zu entwickeln, die langfristig erfolgreich sind."

Und Jobst Benthues, Geschäftsführer von Redseven Entertainment, ergänzt: "Bettina kennt unsere Firma, sie kennt den Markt und bringt eine ausgewiesene Expertise im Bereich Factual mit. Zudem arbeitet seit fast 30 Jahren in der Programmentwicklung. All das macht sie zur idealen Besetzung für diese Position und wir freuen uns sehr, sie dafür gewonnen zu haben. Noch in diesem Jahr werden erste Ergebnisse ihrer Arbeit sichtbar werden."