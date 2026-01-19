Leonine Studios verantwortet neuerdings die physischen Home-Entertainment-Produkte von Paramount Pictures in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, hat Leonine Studios Vertrieb und Distribution den Vertrieb von DVD, Blu-ray und 4K UHD schon zu Jahresbeginn übernommen. Die Vereinbarung umfasst demnach sowohl neue Paramount-Pictures-Releases als auch Filme und Serien aus dem bestehenden Programmkatalog von Sendern wie CBS, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central und MTV.

Dazu zählen IPs wie "Mission Impossible", "Star Trek", "Paw Patrol" und "Yellowtone", Filmklassiker wie "Catch Me If You Can" und "The Warriors", aber auch Programm-Starts wie "The Running Man" und die dritte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds".

Michael Meier, Head of Home Entertainment DACH bei Paramount: "Wir sind der Überzeugung mit Leonine einen äußerst kompetenten und erfolgreichen Partner für den deutschsprachigen Raum an unserer Seite zu haben. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit und darauf gemeinsam auch weiterhin den physischen Home Entertainment Markt mit aktuellen und starken Paramount-Titeln zu versorgen."

Und Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer der Leonine Studios, erklärte: "Wir sind stolz darauf, die Verantwortung für die physische Vermarktung des außergewöhnlichen und vielfältigen Programms von Paramount übernehmen zu dürfen. Von legendären Filmklassikern über Top-IPs bis hin zu modernen Blockbustern und exklusiven TV-Serien reicht das Portfolio – darunter einige der bekanntesten Marken der Entertainment-Welt. Diese Partnerschaft ist ein konsequenter weiterer Schritt, unsere Position als einer der zentralen Anbieter im immer noch starken physischen Home Entertainment Bereich zu festigen. Wir freuen uns darauf, nicht nur Fans und Sammler weiterhin mit physischen Produkten dieser Premium-Inhalte zu begeistern."