Am 10. Februar startet die neue Staffel von "Hartz und herzlich" bei RTLzwei, die insgesamt sechs neuen Ausgaben sind wie gewohnt immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. In der neuen Staffel geht’s erstmals in den Bezirk Hamburg-Mitte, auch hier wird man Menschen mit Geldproblemen begleiten. In den ersten drei Folgen werden die Menschen mit ihren Herausforderungen vorgestellt. In drei weiteren Ausgaben kehrt die Doku nach einem Jahr in die Stadt zurück und blickt auf die Veränderungen im Leben der gezeigten Bewohnerinnen und Bewohner.

Begleitet wird unter anderem Ilse aus dem Stadtteil Veddel. Ihre Sozialwohnung muss renoviert werden - das Projekt möchte sie gemeinsam mit ihrem 26 Jahre jüngeren Partner Daniel angehen. Doch ihre Vergangenheit holt die beiden ein und dann erhält die Rentnerin auch noch schlechte Nachrichten. Auch Hausmeister Andy wohnt in Veddel und ist dort als die gute Seele bekannt - er hilft seinen Mitmenschen, wo er nur kann. Als ihm selbst die Stromabschaltung droht, gerät er jedoch an seine Grenzen.

Erst vor einigen Tagen hatte RTLzwei eine Spezial-Ausgabe zum 10. Geburtstag von "Hartz und herzlich" gezeigt. Mit weniger als 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (endgültig gewichtet) war das kein großer Erfolg. Produziert wird die Reihe von UFA Show & Factual.

Für den 11. Februar hat RTLzwei jetzt außerdem das Comeback eines fast schon in Vergessenheit geratenen Formats angekündigt. Um 20:15 Uhr zeigt man dann nämlich eine neue Ausgabe von "krass und crazy: Camper 2". In dem von Sagamedia produzierten und von Reise-Influencerin Yvonne Pferrer moderierten Format erzählen Menschen, warum sie gerne Camping machen. Gezeigt werden zudem die "verrücktesten, krassesten und kreativsten Camping- und Wohnmobile der Welt". 2022 liefen schon einmal drei Ausgaben des Formats, der lineare Erfolg war damals überschaubar.