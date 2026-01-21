Nach dem Erreichen der Hauptrunde haben sich ARD und ZDF auf die Verteilung der kommenden vier Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-Europameisterschaft verständigt. Beide Sender werden demnach je zwei Partien live übertragen.

Beim ersten Hauptrundenspiel zwischen Deutschland und Portugal müssen sich die Fans allerdings auf eine ungewohnte Anwurfzeiten einstellen: Das Spiel wird am Donnerstag nämlich bereits um 15:30 Uhr angepfiffen. Übertragen wird das Spiel im Ersten, wo die Vorberichterstattung bereits um 15:10 Uhr beginnen wird. Im Anschluss geht's dann mit der Skiflug-WM und dem Biathlon-Weltcup weiter.

Das Erste wird unterdessen auch am Montagabend das Spitzenspiel zwischen Deutschland und Dänemark übertragen. In beiden Fällen übernimmt Alex Schlüter die Moderation zusammen mit dem Experten Dominik Klein, die Spiele werden Florian Naß und Johannes Bitter kommentiert.

Im ZDF werden sich derweil am Samstag Moderator Florian Zschiedrich und Experte Sören Christophersen melden. Dort gibt es ab 20:30 Uhr das Spiel zwischen Deutschland und Norwegen zu sehen. Ebenfalls im ZDF läuft am kommenden Mittwoch die Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich. In beiden Fällen fungiert Martin Schneider als Kommentator.

Für ARD und ZDF dürften die kommenden Übertragungen der Handball-EM starke Quoten versprechen. Schon das Spiel zwischen Deutschland und Spanien hatten am Montagabend im Schnitt fast sieben Millionen Fans verfolgt, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei starken 35,6 Prozent (DWDL.de berichtete). Neben ARD und ZDF überträgt auch der Streamingdienst Dyn die EM.