"Wir freuen uns sehr, mit der Partnerschaft einen der Top Player im Premium Segment der Unterhaltungsindustrie für DF1 zu gewinnen. DF1 ist im deutschen Markt bereits voll verbreitet. Die Verfügbarkeit von DF1 bei Sky Stream ermöglicht es uns, unseren Footprint darüber hinaus noch zu vergrößern. Wir sehen dem gemeinsamen Launch mit Spannung entgegen und freuen uns, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch via Sky Stream packenden Live-Sport sowie hochwertige Dokumentationen und Reportagen zugänglich machen zu können", sagt Sarah Afshar, Leitung Distribution bei DF1.

"Durch die Partnerschaft mit DF1 bauen wir unser Free-TV-Angebot auf Sky Stream weiter aus. Das vielfältige Programm von DF1, bestehend aus Live-Sport, Dokumentationen und Reportagen passt hervorragend zu dem breiten Entertainment-Angebot auf Sky Stream. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten damit Zugang zu noch mehr Spitzensport", ergänzt Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky Commercial & Consumer.