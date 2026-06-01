Ab sofort werden die publizistischen Bereiche von RTL Deutschland, also allen voran RTL News inklusive ntv sowie die "Stern"-Gruppe, im Verantwortungsbereich von CEO Stephan Schmitter gebündelt. Das hat das Unternehmen am Montag bekannt gegeben. Zuvor wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen eines Business Updates über diese und weitere Veränderungen im Zuge der Übernahme von Sky Deutschland durch RTL informiert. Die Übernahme ist zum heutigen 1. Juni vollzogen worden. Man stärke mit dem veränderten Verantwortungsbereich für die News-Bereiche die strategische Bedeutung der journalistischen Angebote und setze ein "klares Zeichen für unabhängigen, relevanten und gesellschaftlich verantwortungsvollen Journalismus", heißt es in einer Pressemitteilung von RTL.

Die operative Leitung der RTL News liegt weiterhin bei Martin Gradl als Geschäftsführer dieses Bereichs sowie ntv, gleichzeitig führt er auch das Landesstudio Ost in Leipzig. Bislang hatte Gradl an Inga Leschek als Chief Content Officer von RTL Deutschland berichtet, künftig läuft die Berichtslinie direkt zu Stephan Schmitter. Leschek gibt mit dem Umbau die Verantwortung für den News-Bereich ab, behält aber die Kontrolle über sämtliche andere Inhalte inklusive Sport.

Stellvertretender Geschäftsführer RTL News bleibt Wolf-Ulrich Schüler, der in dieser Funktion die Bereiche Longform, Magazine, Crosspromo und Social Media verantwortet. Die journalistische Führung der Marken liegt bei Gerhard Kohlenbach (Chefredakteur RTL), David Whigham (Chefredakteur ntv) sowie Susanne Althoff (stellvertretende Chefredakteurin ntv). Zudem gehört Isabella Thissen als Managing Director Digital, Transformation & Services zum Leitungsboard der RTL News.

Eine besondere publizistische Bedeutung innerhalb des journalistischen Portfolios von RTL Deutschland kommt nach Unternehmensangaben den Marken "Stern", "Geo", "Capital", "Art" und dem Digitalangebot Stern+ zu. Die Gesamtverantwortung hierfür liegt weiterhin beim Vorsitzenden der Chefredaktionen, Gregor Peter Schmitz, unterstützt unter anderem von Johannes Vogel als Chief Product & Revenue Officer.

Stephan Schmitter kommentiert die Veränderung so: "Journalismus ist für RTL Deutschland weit mehr als ein Programmbereich. Journalismus ist Haltung, Verantwortung, Orientierung. Und gerade in einer Zeit voller Unsicherheit, Polarisierung und permanenter Veränderung ist glaubwürdiger Journalismus wichtiger denn je. Unsere journalistischen Marken informieren nicht nur Millionen Menschen jeden Tag, sie schaffen Vertrauen, ordnen ein, decken Missstände auf, erklären komplexe Zusammenhänge und begleiten unsere Gesellschaft durch bewegte Zeiten. Genau deshalb ist Journalismus das Rückgrat von RTL Deutschland. Ich habe größten Respekt vor der täglichen Arbeit unserer Journalistinnen und Journalisten. Mit enormer Leidenschaft, hoher Geschwindigkeit und großer Verantwortung sorgen sie jeden Tag dafür, dass Menschen verlässliche Informationen erhalten – im TV, im Streaming, digital, auf Social Media und in unseren Magazinen. Ob Breaking News bei ntv, investigative Recherchen beim stern oder RTL, starke Reportagen bei GEO, wirtschaftliche Einordnung bei Capital und ntv oder die täglichen News und Magazine bei RTL: Gemeinsam bilden unsere journalistischen Marken eines der stärksten publizistischen Kraftzentren Deutschlands. Darauf sind wir stolz. Und deshalb werden wir weiter konsequent in Journalismus, Qualität, digitale Transformation und Vertrauen investieren."

Nach DWDL.de-Informationen ging es am Montag im Business Update von RTL Deutschland nicht ausschließlich nur um die Veränderungen bei RTL News, sondern auch um andere Bereiche und Verantwortlichkeiten. Dazu will man sich vorerst aber noch nicht äußern.