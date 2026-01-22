Mit jeweils 14 Nominierungen hielten "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) und "La La Land" (2016) bislang den Rekord bei den Oscars - doch dieser Rekord ist nun gebrochen. Ganze 16 Mal wurde der Vampir-Horrorfilm "Sinners", dessen deutscher Titel "Blood & Sinners" lautet, am Donnerstag nominiert und schreibt damit schon jetzt Film-Geschichte. Der Film von Ryan Coogler spielt in den 1930er Jahren und handelt von den Zwillingsbrüdern Elijah und Elias, die in ihre Heimat Mississippi zurückkehren und eine Kneipe für Schwarze eröffnen - wo jedoch schon bald Vampire ihr Unwesen treiben.
Hinter "Sinners" steht das Hollywood-Studio Warner Bros., das mit insgesamt 30 dann auch das Studio-Ranking der diesjährigen Oscar-Nominierungen anführt. Auf Platz drei findet sich in dieser Hitliste übrigens schon Netflix, das ganz besonders von Guillermo del Toros Neuverfilmung von "Frankenstein" profitiert - auch dieser befindet sich im diesjährigen Rennen um den besten Film. Insgesamt neun Nominierungen heimste "Frankenstein" ein. Neben "Sinners" ist nur "One Battle after Another" mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle - ebenfalls von Warner Bros. - häufiger nominiert. Der vierfache Golden-Globe-Gewinner bringt es auf stattliche 13 Nominierungen.
Vier weitere Netflix-Nominierungen gab's für das Drama "Train Dreams", die "KPop Demon Hunters" des Streamers können immerhin noch auf zwei Aufzeichnungen - in den Kategorien "Best Animated Feature" und "Best Original Song" - hoffen.
Netflix-Konkurrent Apple landete mit Blick auf die Zahl der Nominierungen deutlich hinter Netflix, kann sich aber über immerhin sechs Nennungen freuen, darunter vier für den Motorsport-Film "F1", der zugleich zu den zehn Produktionen zählt, die in der Königskategorie "Best Picture" nominiert sind.
Aus deutscher Sicht gibt es in diesem Jahr Ernüchterung, denn Mascha Schilinskis Film "In die Sonne schauen" wurde in der Kategorie für den besten internationalen Film nicht berücksichtigt. Nach Sichtung aller eingereichten Filme hatte eine neunköpfige Jury das von der ZDF-Studios-Tochter Studio Zentral produzierte Generationendrama im vergangenen Jahr als deutschen Oscar-Kandidaten ausgewählt.
Immerhin: Im Rennen um den besten Film ist Joachim Triers von Komplizen Film koproduziertes Drama "Sentimental Value" ebenso wie "The Secret Agent", eine Koproduktion der Berliner Firma One Two Films. Sowohl "Sentimental Value" als auch "The Secret Agent" wurden übrigens vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert - ebenso wie "The Lost Bus", wo die Berliner Firma Rise FX maßgeblich für die visuellen Effekte verantwortlich zeichnete. Zusammen gab's dadurch gleich 14 Oscar-Nominierungen für die drei MBB-geförderten Filme. Bei "Sentimental Value" sowie dem Roadmovie "Sirāt" - als bester internationaler Film nominiert - sowie dem Dokumentarfilm "Ein Nobody gegen Putin" handelt es sich zugleich um ZDF/Arte-Koproduktionen. Und: Für seine Musik zum Drama "Hamnet" wurde der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter nominiert.
Verliehen werden die 98. Academy Awards übrigens am 15. März im Dolby Theatre in Hollywood.
Alle Oscar-Nominierungen auf einen Blick
Best Picture
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Best Actor
- Timothée Chalamet in Marty Supreme (A24)
- Leonardo DiCaprio in One Battle After Another (Warner Bros.)
- Ethan Hawke in Blue Moon (Sony Pictures Classics)
- Michael B. Jordan in Sinners (Warner Bros.)
- Wagner Moura in The Secret Agent (Neon)
Best Actress
- Jessie Buckley in Hamnet (Focus Features)
- Rose Byrne in If I Had Legs I’d Kick You (A24)
- Kate Hudson in Song Sung Blue (Focus Features)
- Renate Reinsve in Sentimental Value (Neon)
- Emma Stone in Bugonia (Focus Features)
Best supporting actress
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Teyana Taylor (One Battle After Another)
Best Makeup and Hairstyling
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Best Original Score
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Best Live-Action Short
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Best Animated Short
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Best Adapted Screenplay
- Bugonia, Will Tracy
- Frankenstein, Guillermo del Toro
- Hamnet, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
- One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
- Train Dreams, Clint Bentley & Greg Kweda
Best Original Screenplay
- Blue Moon, Robert Kaplow
- It Was Just an Accident, Jafar Panahi & Script Collaborators
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- Sentimental Value, Joachim Trier & Eskil Vogt
- Sinners, Ryan Coogler
Best Supporting Actor
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
Best Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Best Costume Design
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Best Original Song
- "Dear Me", Diane Warren: Relentless
- "Golden", KPop Demon Hunters
- "Highest 2 Lowest", Highest 2 Lowest
- "I Lied To You", Sinners
- "Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!
- "Train Dreams", Train Dreams
Best Documentary Feature
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Best Documentary Short
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Best International Feature
- Brasilien: The Secret Agent
- Frankreich: It Was Just an Accident
- Norwegen: Sentimental Value
- Spanien: Sirât
- Tunesien: The Voice of Hind Rajab
Best Animated Feature
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Best Film Editing
- F1, Stephen Mirrione
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- One Battle After Another, Andy Jurgensen
- Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté
- Sinners, Michael Shawver
Best Production Design
- Frankenstein, Tamara Deverell
- Hamnet, Fiona Crombie
- Marty Supreme, Jack Fisk
- One Battle After Another, Florencia Martin
- Sinners, Hannah Beachler; Set Decoration: Monique Champagne
Best Cinematography
- Frankenstein (Netflix), Dan Laustsen
- Marty Supreme (A24), Darius Khondji
- One Battle After Another (Warner Bros.), Michael Bauman
- Sinners (Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw
- Train Dreams (Netflix), Adolpho Veloso
Best Sound
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
- Train Dreams
Best Visual Effects
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners