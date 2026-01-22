Mit jeweils 14 Nominierungen hielten "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) und "La La Land" (2016) bislang den Rekord bei den Oscars - doch dieser Rekord ist nun gebrochen. Ganze 16 Mal wurde der Vampir-Horrorfilm "Sinners", dessen deutscher Titel "Blood & Sinners" lautet, am Donnerstag nominiert und schreibt damit schon jetzt Film-Geschichte. Der Film von Ryan Coogler spielt in den 1930er Jahren und handelt von den Zwillingsbrüdern Elijah und Elias, die in ihre Heimat Mississippi zurückkehren und eine Kneipe für Schwarze eröffnen - wo jedoch schon bald Vampire ihr Unwesen treiben.

Hinter "Sinners" steht das Hollywood-Studio Warner Bros., das mit insgesamt 30 dann auch das Studio-Ranking der diesjährigen Oscar-Nominierungen anführt. Auf Platz drei findet sich in dieser Hitliste übrigens schon Netflix, das ganz besonders von Guillermo del Toros Neuverfilmung von "Frankenstein" profitiert - auch dieser befindet sich im diesjährigen Rennen um den besten Film. Insgesamt neun Nominierungen heimste "Frankenstein" ein. Neben "Sinners" ist nur "One Battle after Another" mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle - ebenfalls von Warner Bros. - häufiger nominiert. Der vierfache Golden-Globe-Gewinner bringt es auf stattliche 13 Nominierungen.

Vier weitere Netflix-Nominierungen gab's für das Drama "Train Dreams", die "KPop Demon Hunters" des Streamers können immerhin noch auf zwei Aufzeichnungen - in den Kategorien "Best Animated Feature" und "Best Original Song" - hoffen.

Netflix-Konkurrent Apple landete mit Blick auf die Zahl der Nominierungen deutlich hinter Netflix, kann sich aber über immerhin sechs Nennungen freuen, darunter vier für den Motorsport-Film "F1", der zugleich zu den zehn Produktionen zählt, die in der Königskategorie "Best Picture" nominiert sind.

Aus deutscher Sicht gibt es in diesem Jahr Ernüchterung, denn Mascha Schilinskis Film "In die Sonne schauen" wurde in der Kategorie für den besten internationalen Film nicht berücksichtigt. Nach Sichtung aller eingereichten Filme hatte eine neunköpfige Jury das von der ZDF-Studios-Tochter Studio Zentral produzierte Generationendrama im vergangenen Jahr als deutschen Oscar-Kandidaten ausgewählt.

Immerhin: Im Rennen um den besten Film ist Joachim Triers von Komplizen Film koproduziertes Drama "Sentimental Value" ebenso wie "The Secret Agent", eine Koproduktion der Berliner Firma One Two Films. Sowohl "Sentimental Value" als auch "The Secret Agent" wurden übrigens vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert - ebenso wie "The Lost Bus", wo die Berliner Firma Rise FX maßgeblich für die visuellen Effekte verantwortlich zeichnete. Zusammen gab's dadurch gleich 14 Oscar-Nominierungen für die drei MBB-geförderten Filme. Bei "Sentimental Value" sowie dem Roadmovie "Sirāt" - als bester internationaler Film nominiert - sowie dem Dokumentarfilm "Ein Nobody gegen Putin" handelt es sich zugleich um ZDF/Arte-Koproduktionen. Und: Für seine Musik zum Drama "Hamnet" wurde der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter nominiert.

Verliehen werden die 98. Academy Awards übrigens am 15. März im Dolby Theatre in Hollywood.

Alle Oscar-Nominierungen auf einen Blick

Best Picture

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Best Actor

Timothée Chalamet in Marty Supreme (A24)

Leonardo DiCaprio in One Battle After Another (Warner Bros.)

Ethan Hawke in Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan in Sinners (Warner Bros.)

Wagner Moura in The Secret Agent (Neon)

Best Actress



Jessie Buckley in Hamnet (Focus Features)

Rose Byrne in If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Kate Hudson in Song Sung Blue (Focus Features)

Renate Reinsve in Sentimental Value (Neon)

Emma Stone in Bugonia (Focus Features)

Best supporting actress

Elle Fanning (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Best Makeup and Hairstyling

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Best Original Score

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Best Live-Action Short

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Best Animated Short

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Best Adapted Screenplay

Bugonia, Will Tracy

Frankenstein, Guillermo del Toro

Hamnet, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

Train Dreams, Clint Bentley & Greg Kweda

Best Original Screenplay

Blue Moon, Robert Kaplow

It Was Just an Accident, Jafar Panahi & Script Collaborators

Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie

Sentimental Value, Joachim Trier & Eskil Vogt

Sinners, Ryan Coogler

Best Supporting Actor

Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Sinners)

Sean Penn (One Battle After Another)

Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Best Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Best Costume Design

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Best Original Song

"Dear Me", Diane Warren: Relentless

"Golden", KPop Demon Hunters

"Highest 2 Lowest", Highest 2 Lowest

"I Lied To You", Sinners

"Sweet Dreams of Joy", Viva Verdi!

"Train Dreams", Train Dreams

Best Documentary Feature



The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Best Documentary Short



All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Best International Feature



Brasilien: The Secret Agent

Frankreich: It Was Just an Accident

Norwegen: Sentimental Value

Spanien: Sirât

Tunesien: The Voice of Hind Rajab

Best Animated Feature



Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Best Film Editing



F1, Stephen Mirrione

Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie

One Battle After Another, Andy Jurgensen

Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté

Sinners, Michael Shawver

Best Production Design



Frankenstein, Tamara Deverell

Hamnet, Fiona Crombie

Marty Supreme, Jack Fisk

One Battle After Another, Florencia Martin

Sinners, Hannah Beachler; Set Decoration: Monique Champagne

Best Cinematography



Frankenstein (Netflix), Dan Laustsen

Marty Supreme (A24), Darius Khondji

One Battle After Another (Warner Bros.), Michael Bauman

Sinners (Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams (Netflix), Adolpho Veloso

Best Sound



F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Train Dreams