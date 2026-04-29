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Ingrid Thurnher ist bis Ende 2026 zur ORF-Chefin bestellt worden, noch in dieser Woche beginnt die Ausschreibung für die Zeit ab 2027. Die Kritik an der Compliance-Untersuchung im Fall Weißmann wird immer lauter. Und: Welche Auswirkungen hat der RTL/Sky-Deal auf Österreich?